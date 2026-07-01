Mihai Daraban: Avem bariere care împiedică dezvoltarea economică a zonei riverane Dunării

Foto: Facebook CCIR

Mihai Daraban s-a întâlnit cu Gergely Mikola, președintele Comitetului de Afaceri Central-Europene din cadrul Camerei de Comerț și Industrie din Ungaria, și cu Gabor Mozga, Chief Executive Officer MOL România.

Discuțiile au vizat starea actuală a relațiilor comerciale bilaterale, blocajele din cooperarea regională pe culoarul Dunării și direcțiile prioritare pentru aprofundarea parteneriatului economic dintre cele două țări.

Președintele CCIR, Mihai Daraban a subliniat faptul că: „Nivelul relațiilor comerciale bilaterale dintre România și Ungaria se află la un nivel foarte bun, numărul companiilor din România cu capital maghiar fiind o dovadă a interesului reciproc dintre cele două economii. Există însă o problemă structurală la nivelul întregii Europe de Est: lipsa unui brand, a unui landmark care să creeze valoare adăugată pentru export.

Coridorul logistic est-vest reprezentat de Dunăre suferă, la rândul lui, din lipsa unui consens între țările riverane cu privire la utilizarea acestei „autostrăzi” fluviale. În loc să profităm de legătura pe care Dunărea o poate crea între estul și vestul Europei, avem bariere care frânează dezvoltarea economică a întregii zone riverane. Cooperarea în sectorul energetic și cel al procesării alimentelor reprezintă două linii economice pe care relația dintre mediile de afaceri din România și Ungaria ar trebui să se focuseze.

Pe linie energetică, începerea, în 2027, a producției de gaze naturale din Neptun Deep va genera oportunități pentru producerea de fertilizatori și energie electrică la costuri reduse, oportunități pe care le putem valorifica împreună cu partenerii noștri maghiari.”.

La rândul său, Gergely Mikola a punctat necesitatea unei implicări mai active a Asociației Camerelor de Comerț ale Dunării (DCCA) „care trebuie să devină mai activă, ea reunind practic camerele de comerț din țările riverane Dunării. Cooperarea în sectorul energetic este vitală: în prezent, companiile din Europa pierd din competitivitate din cauza prețului ridicat al energiei electrice, ceea ce face ca prețul produselor noastre să nu mai fie unul atractiv pe piețele internaționale.

Prin Comitetul de Afaceri Central-Europene al Camerei de Comerț și Industrie din Ungaria avem în vedere revitalizarea relației dintre camerele din Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia și România, cu accent pe sectoare economice concrete, generatoare de colaborare, și nu pe întâlniri fără finalitate palpabilă.”.