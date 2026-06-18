FNGCIMM lansează apelul pentru selectarea băncilor în cadrul programului "Garanții IMM Centru"

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FNGCIMM lansează apelul pentru selectarea băncilor în cadrul proiectului „Instrumentul financiar Garanții IMM Centru finanțat din Programul Regiunea Centru 2021-2027”.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) a deschis apelul public pentru selectarea băncilor partenere în cadrul programului de garanţii finanţat prin Programul Regional Centru 2021-2027.

Proiectul are o valoare totală de 149.208.823,55 lei, din care cofinanţarea Uniunii Europene reprezintă 126.827.500,02 lei, şi urmăreşte facilitarea accesului la credite pentru microîntreprinderile şi firmele mici şi mijlocii din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, precizează FNGCIMM într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, instituţiile de credit autorizate de BNR pot trimite cererile de exprimare a interesului până la data de 20 iulie 2026, la ora 12:00, pe adresa de e-mail dedicată programului.

Apelul public pentru expresii de interes se adresează instituțiilor de credit publice sau private aflate sub supravegherea BNR, cu sediul în România și a căror activitate se desfășoară în România, care sunt autorizate din punct de vedere juridic să acorde împrumuturi tipurilor de beneficiari finali vizați de instrumentul financiar combinat cu grant într-o operațiune unică finanțat din PR CENTRU 2021-2027.

"Vă invităm să consultați documentele aferente apelului pentru informaţii detaliate: https://www.fngcimm.ro/pr-centru/apeluri-pentru-exprimarea-interesului-pr-centru

Avantaje pentru mediul de afaceri!

Instrumentul financiar propus va acoperi și va reduce substanțial costurile de finanțare pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii. Noul produs oferă companiilor acces facil la finanțare prin garanții de până la 80% din valoarea creditului, fără comision de garantare, pentru finanțări de până la echivalentul a 500.000 de euro, completate de granturi care pot include subvenții de capital și subvenționarea dobânzii, contribuind semnificativ la reducerea costurilor de finanțare și la accelerarea investițiilor și dezvoltării afacerilor.

Durata maximă a subvenției de dobândă pentru credite de capital de lucru, cu durata până la 36 luni, va fi de 12 luni, iar pentru creditele de investiții, cu durata de până la 60 luni, va fi de 24 luni.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

• Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru IMM-urile din regiunea Centru viabile din punct de vedere financiar dar care au acces limitat la finanțare în condiții de piață;

• Asigurarea sustenabilității IMM-urilor , prin finanțarea investițiilor tehnologice, cu accent pe reducerea consumului de resurse și a impactului asupra mediului;

• Susținerea creșterii IMM-urilor dinamice, cu orientare spre sectoarele de specializare inteligentă, facilitând ascensiunea regiunii Centru în cadrul lanțului economic. Investițiile sprijinite vor fi în active fixe corporale și necorporale pentru producerea de bunuri și servicii, contribuind, astfel, la creșterea brută de capital și la crearea și menținerea locurilor de muncă.

• Susţinerea investiţiilor pentru IMM prin creşterea capacităţilor tehnologice, îmbunătăţirea semnificativă a capacităţilor tehnice, industriale sau organizaţionale de a gestiona dezvoltarea de produse sau servicii. Intervenția este asociată cu investiţii în active necorporale și răspunde atât unor necesități exprimate de IMM privind accesul la resurse pentru avans tehnologic, cât și la nevoia de a elimina bariere de acces în difuzarea noilor tehnologii, a inovării și digitalizării, identificate în RIS3 Centru;

• Susținerea dezvoltării accelerate a IMM-urilor din Regiunea Centru prin investiții în echipamente necesare pentru creșterea productivității și a capacități de producție și prestare de servicii, în sectoarele de specializare inteligentă din regiune;

• Crearea unei surse de finanțare reînnoibilă, disponibilă pe termen lung/permanent, capabilă să susțină viitoarele runde de reinvestire în activități similare, contribuind astfel la creșterea sustenabilității financiare a resurselor alocate din PR Centru 2021-2027;

• Îmbunătățirea capacității Intermediarilor Financiari de a sprijini investițiile în proiecte de creștere a competitivității IMM-urilor din regiunea Centru;

• Mobilizarea de resurse proprii de finanțare ale Intermediarilor Financiari și de la Managerul Fondului Specific GARANȚII IMM Centru, pentru a spori impactul fondurilor publice alocate din PR Centru 2021-2027.

Regiunea Centru este formată din 6 județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Durata de implementare a proiectului este de 48 luni: respectiv din luna iunie 2026 până în luna decembrie 2029.

Pentru informații suplimentare, vizitați pagina instrumentului financiar PR Centru https://www.fngcimm.ro/pr-centru;https://www.regiocentru.ro/ https://www.adrcentru.ro/", transmite FNGCIMM într-un comunicat de presă.