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DCNews Economie ANAF anunţă o nouă relaţie cu contribuabilii. Schimbarea pe care o aşteptau firmele şi antreprenorii

ANAF anunţă o nouă relaţie cu contribuabilii. Schimbarea pe care o aşteptau firmele şi antreprenorii

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 16 Iun 2026
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ANAF verifică 62 de firme de pază pentru taxe și contribuții neachitate
Imagine cu sediul ANAF. Foto: arhivă

ANAF anunţă o schimbare în modul în care instituţia este percepută de contribuabili.

Anunţul a fost făcut de secretarul general adjunct al ANAF, Mironel Panţuroiu, într-un interviu pentru DC News şi DC Business

"În primul rând ne dorim ca noi, cei din ANAF, fiind funcţionari publici, să fim cât mai transparenţi, cât mai cinstiţi, iar atunci când interacţionăm cu un contribuabil să îl îndrumăm corect, să îl ajutăm, să îi zâmbim - asta chiar dacă de cele mai multe ori din cauza muncii grele pe care noi o avem nu ne permitem să mai şi zâmbim, dar încercăm. Atât eu cât şi preşedintele ANAF (n.r. - Adrian Nica) asta transmitem.

Vrem să schimbăm imaginea ANAF şi cred că şi cu ajutorul presei vom reuşi", a declarat, într-un interviu acordat DC News, Mironel Panțuroiu, secretarul general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

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