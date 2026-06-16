Germania respinge oferta UniCredit de a prelua Commerzbank

Anunțul a fost făcut de agenţia financiară a Germaniei. Sursa foto: Unsplash

Germania a respins oficial oferta UniCredit de a prelua Commerzbank.

Germania a respins oficial oferta UniCredit SpA de a achiziţiona grupul bancar Commerzbank AG, a anunţat, marţi, agenţia financiară a ţării, citând preţul scăzut şi temerile privind "abordarea agresivă" a băncii italiene, transmite Agerpres, citând Reuters.

Guvernul de la Berlin deţine o participaţie de 12% la Commerzbank şi de mult timp şi-a exprimat obiecţiile faţă de eforturile UniCredit de a prelua unul dintre principalii creditori germani.

De ce Germania a respins oferta UniCredit de a prelua Commerzbank

"Acceptarea ofertei nu mai era o opţiune din punct de vedere financiar, deoarece nu include o primă adecvată faţă de actualul preţ al acţiunilor Commerzbank", a precizat agenţia, adăugând că sprijină independenţa grupului bancar german.

Commerzbank are un rol critic în finanţarea companiilor medii şi o prezenţă importantă la Frankfurt, hub-ul financiar al ţării.

"Ambele trebuie să fie asigurate în continuare", susţine agenţia.

Reamintim că UniCredit a depus în mai o ofertă de preluare a Commerzbank şi a primit oferte pentru 11,22% din toate acţiunile grupului bancar german, ceea ce ar majora participaţia sa la peste 37%. Banca italiană şi-a asigurat încă 3% din titlurile Commerzbank prin diverse instrumente financiare.