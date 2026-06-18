Construcţiile, domeniu de apărare. Unde e România, comparativ cu alţi jucători din piaţă

Foto cu caracter ilustrativ - Lotul 3 al Autostrăzii A0. Sursa foto: Agepres

Construcţiile au devenit domeniu de apărare, iar fonduri din programul SAFE au fost deja alocate pentru autostrăzi.

Cătălin Podaru, CEO Leviatan Group, a explicat într-un interviu pentru Defense Romania şi DC News unde se situează România, comparativ cu alţi jucători din piaţă, dar şi ce probleme au alte ţări în domeniul construcţiilor.

"Aş vrea să începem discuţia cu piaţa construcţiilor. Şi, dacă e să privim piaţa construcţiilor, vedem o discrepanţă mare între companii care luptă cu digitalizarea proceselor de bază, iar pe de altă parte avem Leviatan Group, unde folosiţi roboţi şi AI în proiectare şi execuţie. Întrebarea mea ar fi: unde se situează cu adevărat România în contextul pieţei europene în 2026?", a întrebat Tudor Curtifan, redactor şef Defense Romania.

"Cumva, noi am anticipat că construcţiile vor deveni şi domeniu de apărare. Acum avem inclusiv autostrăzi pe SAFE. Noi ştiam asta de multă vreme. În întrebare e şi răspunsul. În primul rând, e o opţiune să alegi să te lupţi cu digitalizarea. Unii aleg să se lupte, alţii aleg să o îmbrăţişeze. Practic, cam asta este paradigma. Sau cele două paradigme sau mindseturi în care noi avem acest domeniu: proiectare, execuţie, construcţia", a declarat Cătălin Podaru.

Unde se situează România

"Legat de România, unde situezi o ţară? O iei după fruntaşi sau după codaşi? Eu zic că de obicei o iei după fruntaşi, pentru că ei sunt în realitate cei care îţi pot da un indicator şi apoi ai partea de masă, de mainstream, care vine să adopte, când văd că această posibilitate funcţionează şi creează beneficii.

România, ca şi alte pieţe, se confruntă cu astfel de probleme, dar noi am descoperit că se poate face performanţă şi excelenţă în acest domeniu, mai ales prin implementarea soluţiilor. Domeniul construcţiilor, e clar, are anumite neajunsuri şi provocări, dar noi am observat că sunt prezente şi în alte ţări, şi în Europa, şi pe continentul american. Resurse prea puţine, întârzieri, resurse umane insuficiente, probleme de finanţare, întârzieri" a declarat Cătălin Podaru, CEO Leviatan Group.