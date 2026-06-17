Evaziune fiscală de peste 15 milioane lei la o firmă de pază, descoperită de ANAF

Imagine cu sediul ANAF. Foto: arhivă

Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit un prejudiciu de peste 15,4 milioane de lei la o firmă de pază și protecție, în urma identificării a sute de mii de ore de muncă nedeclarate și a unui mecanism de evaziune.

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit un prejudiciu de peste 15,43 milioane de lei la o societate din domeniul serviciilor de pază şi protecţie, unde au fost identificate aproximativ 350.000 de ore de muncă nedeclarate şi obligaţii fiscale neachitate.

Conform unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cadrul acţiunilor naţionale de control desfăşurate în domeniul serviciilor de pază şi protecţie, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat "un mecanism complex de evaziune fiscală care a generat un prejudiciu de peste 15,43 milioane de lei bugetului de stat şi a afectat drepturile sociale ale angajaţilor".

"Investigaţiile au relevat că societatea verificată a declarat în mod fals, prin formularul D112, un număr mult diminuat de ore lucrate faţă de activitatea desfăşurată în realitate şi faţă de prevederile contractelor individuale de muncă. Analiza datelor fiscale a arătat că aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate, iar obligaţiile fiscale aferente acestora nu au fost achitate", se menţionează în comunicat.

Pentru a reduce artificial taxele datorate, societatea a utilizat şi o reţea de societăţi controlate de aceleaşi persoane, prin intermediul cărora erau emise facturi pentru servicii fără conţinut economic real, menţionează sursa citată.

Potrivit ANAF, acest mecanism avea ca scop diminuarea TVA de plată şi a impozitului pe profit datorat bugetului de stat.

"Au încercat în mod repetat să tergiverseze verificările prin refuzul sistematic al furnizării documentelor"

"Dimensiunea fraudei este cu atât mai semnificativă cu cât, într-o perioadă în care numărul angajaţilor a crescut accelerat, ajungând la aproximativ 250 de salariaţi, obligaţiile fiscale declarate şi plătite au rămas la un nivel necorespunzător activităţii desfăşurate", se mai arată în document.

Inspectorii Antifraudă au constatat, de asemenea, că sumele încasate din activitatea comercială erau urmate de retrageri masive de numerar de la ATM-uri. O parte din aceste fonduri era utilizată în scopuri personale şi pentru plata unor venituri acordate în afara evidenţelor legale.

"Pe parcursul controlului, reprezentanţii societăţii au încercat în mod repetat să tergiverseze verificările prin refuzul sistematic al furnizării documentelor, neprezentarea la solicitările repetate formulate de inspectorii antifraudă în vederea clarificării aspectelor constatate şi invocarea unor motive nejustificate. Cu toate acestea, în cadrul investigaţiei fiscale, inspectorii DGAF au reconstituit activitatea economică reală utilizând informaţiile disponibile în bazele de date ANAF, inclusiv sistemul RO e-Factura", notează instituţia.

Conform sursei citate, aspectele constatate vor fi înaintate organelor de urmărire penală competente, în vederea continuării demersurilor pentru recuperarea integrală a prejudiciului şi pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate.

Totodată, ANAF evidenţiază că neplata contribuţiilor sociale afectează direct drepturile angajaţilor la pensie, servicii medicale şi alte beneficii sociale şi încurajează salariaţii să verifice permanent respectarea obligaţiilor legale de către angajatori, conform Agerpres.

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