PPC Energie extinde portofoliul de soluții pentru companii cu servicii de Operare și Mentenanță pentru sisteme de stocare a energiei (BESS)

PPC

PPC Energie, furnizor integrat de energie, adaugă serviciul de Operare și Mentenanță (O&M) pentru sisteme de stocare a energiei (BESS) în portofoliul său de soluții avansate pentru companii.

Odată cu lansarea acestui nou serviciu, PPC Energie consolidează modelul său integrat de business, oferind companiilor un pachet complet de soluții de instalare de sisteme fotovoltaice și de stocare a energiei (BESS), împreună cu servicii de operare și mentenanță pentru ambele tipuri de soluții pentru afaceri.

Noul serviciu se adresează afacerilor medii și mari care dețin sisteme de stocare a energiei (BESS) instalate de PPC Energie sau companiilor care intenționează să instaleze soluții integrate care cuprind atât panouri fotovoltaice, cât și sisteme BESS. Serviciul O&M BESS asigură operarea sigură, eficientă și predictibilă a investiției energetice pentru afaceri din domeniile logistică, industrie, distribuție și retail, agribusiness, centre comerciale, parcuri industriale, hoteluri, pensiuni, sedii de birouri medii și mari, centre medicale și alte tipuri de afaceri cu nevoi similare de operare.

Pentru sistemele BESS între 50-99 kWh este disponibil pachetul de bază, care include activități anuale de control, mentenanță preventivă și rapoarte post-intervenție. Între 100-500 kWh, oferta este extinsă cu servicii adiționale preventive și corective. Acestea includ monitorizare de la distanță, suport telefonic și verificarea stării de sănătate a bateriei, iar cele de mentenanță corectivă beneficiază de un nivel garantat de servicii ( SLA – Service Level Agreement) diferențiat, în funcție de nivelul de intervenție ales.

Pentru capacități de peste 500 kWh, PPC Energie propune soluții personalizate de mentenanță preventivă și corectivă, adaptate specificațiilor fiecărui proiect.

Pe baza serviciilor alese din mix-ul de opțiuni oferite, companiile își reduc riscurile tehnice, extind durata de viață a sistemului BESS, beneficiază de expertiză dedicată și își optimizează performanța operațională.



„Adoptarea sistemelor de stocare a energiei în rândul companiilor din România este în creștere continuă, iar PPC Energie propune un model în care mentenanța este inclusă de la început, eliminând complexitatea operațională care apare atunci când instalarea și mentenanța sunt gestionate de parteneri diferiți. Lansarea O&M BESS este un pas firesc după introducerea pe piață a serviciului de mentenanță pentru sisteme fotovoltaice, în martie. Pentru companiile care investesc în stocare nu este suficient ca sistemul să funcționeze, ci este esențial să ofere siguranța că va performa pe toată durata sa de viață. Acesta este modelul integrat pe care îl construim la PPC Energie: furnizare de energie, sisteme fotovoltaice, soluții de stocare în baterii și servicii post-implementare, dintr-o singură sursă”, a zis Laurențiu Brumaru, Director of Delivery Factory, PPC Energie.



Portofoliul diviziei PPC de soluții avansate pentru companii include sisteme fotovoltaice la cheie, pentru a spori competitivitatea și sustenabilitatea afacerii, soluții de iluminat inteligent LED pentru optimizarea consumului, modernizarea infrastructurii energetice deținute pentru gestionarea într-o manieră profesionistă a activelor, și echipamente industriale proiectate să minimizeze pierderile și riscurile energetice. În 2025, PPC Energie a semnat primele contracte pentru instalarea de sisteme de stocare a energiei la clienți, oferind soluții complete de consultanță și instalare.

Mai multe detalii sunt disponibile aici: https://www.ppcenergy.ro/business/servicii-pentru-afacere/operare-si-mentenanta-baterii-de-stocare/