Turiștii străini au cheltuit 1,5 miliarde lei în România în primele 3 luni ale lui 2026. De unde vin și pe ce își cheltuiesc banii

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Turiștii străini au cheltuit 1,5 miliarde de lei în România în primele trei luni ale anului 2026, potrivit datelor privind fluxurile turistice și consumul vizitatorilor internaționali.

Turiştii nerezidenţi sosiţi în România în interes de afaceri, în primul trimestru din 2026, au cheltuit 800,7 milioane lei, iar cei sosiţi în interes particular 687,3 milioane lei, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.

Numărul total de nerezidenţi cazaţi în structurile de cazare turistică colective, în trimestrul I 2026, a fost de 390.900, iar cheltuielile acestora s-au ridicat în total la 1,488 miliarde lei.

Dintre turiştii nerezidenţi sosiţi în România în perioada menţionată, 51,8% au călătorit în scop de afaceri, cheltuielile acestora reprezentând 53,8% din totalul cheltuielilor, respectiv 800,7 milioane lei.

Din totalul cheltuielilor pentru afaceri în trimestrul I 2026, ponderea principală a fost reprezentată de cheltuielile pentru cazare (50,3%), din acest tip de cheltuieli fiind preferată în special cazarea cu mic dejun inclus (90,8% din totalul cheltuielilor pentru cazare). Cheltuielile turiştilor nerezidenţi în restaurante şi baruri au fost de 16,5%, iar cele pentru cumpărături au reprezentat 14,0% din totalul cheltuielilor pentru afaceri. Din totalul cheltuielilor pentru cumpărături, 56,9% au fost destinate cumpărării alimentelor şi băuturilor, iar 25,2% pentru cadouri şi suveniruri.

Cheltuielile pentru închirierea de autoturisme au avut o pondere de 57,1% din totalul cheltuielilor pentru transport, cheltuielile pentru acces în parcuri de distracţii, târguri, cazinouri, săli de jocuri mecanice o pondere de 41,4% şi cheltuielile pentru bilete de intrare în muzee, obiective turistice, grădini zoologice/botanice au reprezentat 32,4% din totalul cheltuielilor pentru recreere.

Călătorii în scop personal

Al doilea motiv al sejurului petrecut de nerezidenţi în România l-a reprezentat călătoriile în scop particular (48,2% din numărul total de turişti nerezidenţi), dintre acestea evidenţiindu-se călătoriile pentru vacanţe (65,6% din totalul călătoriilor în scop particular). Cheltuielile turiştilor nerezidenţi sosiţi în România în scop particular au reprezentat 46,2% din totalul de cheltuieli, respectiv 687,3 milioane lei.

Cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor efectuate de turiştii nerezidenţi sosiţi în România în scop particular o reprezintă cea pentru cazare (41,1%), din acest tip de cheltuieli fiind preferată în special cazarea cu mic dejun inclus (77,4%). Cheltuielile turiştilor nerezidenţi pentru cumpărături au fost de 15,3%, iar cele în restaurante şi baruri au reprezentat 14,2%, din totalul cheltuielilor în scop particular. Din cheltuielilor pentru cumpărături, 44,2% au fost destinate cumpărării alimentelor şi băuturilor, iar 33,5% pentru cumpărarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte. Cheltuielile pentru acces în parcuri de distracţii, târguri, cazinouri, săli de jocuri mecanice au reprezentat 46,5% din totalul cheltuielilor pentru recreere, iar cheltuielile pentru închirierea de autoturisme au avut o pondere de 52,5% din totalul cheltuielilor pentru transport.

Cum ajung în România

Din totalul nerezidenţilor sosiţi în România în primele trei luni din 2026, 40,5% şi-au organizat singuri sejurul, 36,1% şi-au organizat sejurul printr-o agenţie de turism, 15,1% au optat pentru alte modalităţi de organizare a călătoriei, cum ar fi sindicatul, în timp ce 8,3% şi-au organizat călătoria atât pe cont propriu, cât şi printr-o agenţie de turism.

Principalul mijloc de transport utilizat pentru a sosi în România a fost avionul, folosit de 79,6% din numărul total de turişti, 14,9% au utilizat autoturisme proprii, 4,9% autocare şi autobuze, în timp ce 0,6% au sosit cu alte mijloace de transport (tren, ambarcaţiuni fluviale, autoturisme închiriate, motociclete etc.).

Numărul turiştilor nerezidenţi cazaţi în unităţile de cazare privată (apartamente şi camere de închiriat) în primul trimestru din 2026 a fost de 46.500, cheltuielile acestora în România fiind de 71,4 milioane lei, se arată în raportul INS, consultat de Agerpres. Din totalul cheltuielilor efectuate în România de turiştii nerezidenţi cazaţi în unităţile de cazare privată s-au evidenţiat: cheltuielile pentru cazare (28,8%), cheltuielile făcute în baruri şi restaurante (27,2%) şi cheltuielile pentru cumpărarea de produse pentru folosinţă personală (14%).

Din totalul turiştilor nerezidenţi cazaţi în unităţile de cazare privată 88,2% au avut ca scop al călătoriei pe cel particular, iar 11,8% pe cel profesional. Din călătoriile în scop particular, o pondere mai importantă au avut-o călătoriile pentru vacanţe (78,1%).

Majoritatea turiştilor nerezidenţi cazaţi în unităţi de cazare private şi-au organizat călătoria în România prin agenţii de turism, în procent de 50,3%. Ca mijloc de transport au ales avionul (52,4%), autoturismul propriu (18,8%), autocarul şi autobuzul (3,4%) şi alte mijloace de transport (25,4%), conform Agerpres.

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