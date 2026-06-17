Companiile apelează tot mai mult la garanțiile FNGCIMM: Plafoane utilizate între 38% și 70% în primele 6 luni ale anului

Plafoanele de garantare FNGCIMM au fost utilizate între 38% și 70% în primele 6 luni ale anului 2026. Sursa foto: Pixabay

Plafoanele de garantare FNGCIMM au fost utilizate între 38% și 70% în primele 6 luni ale anului 2026, ceea ce indică o creștere a interesului companiilor pentru produsele de garantare, în finanțarea...

Fondul Național pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii susține că plafoanele de garantare FNGCIMM au fost utilizate între 38% și 70% în primele 6 luni ale anului 2026, ceea ce indică o creștere a interesului companiilor pentru produsele de garantare, în finanțarea activităților economice.

„Prin produsele de garantare din surse proprii FNGCIMM, asigurăm continuitatea finanțării IMM-urilor și contribuim activ la stabilitatea economică. Într-un climat economic volatil, garanțiile acordate de FNGCIMM devin un instrument esențial pentru susținerea creditării și pentru dezvoltarea companiilor românești”, a declarat Catalin Leonte, directorul general FNGCIMM.

FNGCIMM a acordat un număr de 417 de garanții din surse proprii, în primele 6 luni ale anului 2026

"Activitatea de garantare a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) în primele 6 luni ale anului 2026 reconfirmă rolul esențial al instituției în susținerea accesului companiilor la finanțare și în menținerea fluxurilor de creditare într-un context economic marcat de incertitudini.

În perioada analizată, FNGCIMM a acordat un număr de 417 de garanții din surse proprii, în valoare totală de aproximativ 500 milioane lei, contribuind astfel la facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare și la susținerea dezvoltării economice.

Cele mai accesate produse

Dintre cele mai accesate produse de garantare active, în portofoliul FNGCIMM, se distinge garanția PLAFON- principalul instrument prin care FNGCIMM sprijină din surse proprii IMM-urile în accesarea finanțărilor bancare. În cadrul acestui mecanism, în primele șase luni ale anului 2026, instituția a acordat un număr de 304 de garanții în valoare de peste 220 milioane lei. Produsul este destinat IMM-urilor constituite în baza Legii 346/2004, solicitările fiind transmise online prin intermediul instituțiilor finanțatoare. Garanția poate acoperi până la 80% din valoarea finanțării (capital de lucru sau investiții), cu valori maxime cuprinse între 1,6 milioane lei și 2,4 milioane lei, în funcție de bancă. Durata garanției este de până la 36 de luni pentru capital de lucru, iar pentru investiții este stabilită de finanțator.

Garanția OPTIMM – în aceeași perioadă de referință, FNGCIMM a acordat un număr de 118 garanții în valoare de aproximativ 24,6 milioane lei, oferind IMM-urilor un instrument eficient pentru gestionarea nevoilor imediate de lichiditate. Garanția OPTIMM reprezintă o variantă rapidă și flexibilă a produsului PLAFON, destinată IMM-urilor care au nevoie de finanțare urgentă pentru capital de lucru. Solicitarile sunt transmise online de către finanțatorul beneficiarului, iar valoarea creditului, în funcție de bancă, poate ajunge până la 500.000 lei, cu un procent de garantare de până la 80%. Durata finanțării este de până la 24 de luni, cu posibilitatea de prelungire.

Garanția EXPRESĂ - în primele 6 luni ale anului 2026, FNGCIMM a acordat 5 garanții în valoare totală de aproximativ 10,8 milioane lei, sprijinind implementarea unor proiecte de anvergură. Acest tip de garanție reprezintă suport pentru finanțări de valori ridicate, valoarea maximă a finanțării putând ajunge până a 2,5 milioane euro per firmă sau grup. Procentul de garantare este de 50% pentru capital de lucru și până la 80% pentru investiții, cu o durată de până la 36 de luni pentru capital de lucru, iar pentru credite de investiții, perioada de acordare este stabilită în funcție de durata finanțării.

Refinanțarea creditelor accesate prin IMM INVEST PLUS

În ceea ce privește facilitatea de refinanțare a creditelor accesate prin IMM INVEST PLUS (acordat în baza OUG 99/2022) și IMM PLUS, (acordate în baza OUG 18/2024), acest produs permite companiilor să-și optimizeze structura financiară și să își îmbunătățească lichiditatea prin refinanțarea obligațiilor existente. În prima parte a anului, au fost acordate 2 garanții în valoare de aproximativ 0,82 milioane lei.

În baza fondurilor primite în administrare de la MADR în baza OUG 79/ 2009, pentru susținerea sectorului agricol, FNGCIMM a acordat un număr de 104 de garanții în valoare de peste 254,7 milioane lei pentru a spriji fermierii și companiile din domeniu în accesarea finanțărilor pentru investiții și capital de lucru. Garanțiile acordate beneficiarilor APIA au fost în valoare de 0,41 milioane lei.

FNGCIMM: Într-un context economic complex, finanțarea economiei reprezintă o prioritate

Prin instrumentele sale de garantare, FNGCIMM susține activ creditarea IMM-urilor, contribuind la: facilitarea accesului la finanțare pentru companii viabile, menținerea lichidității în economie, susținerea investițiilor și a dezvoltării economice și atenuarea efectelor perioadelor de criză sau recesiune.

Într-un context economic complex, finanțarea economiei reprezintă o prioritate, iar FNGCIMM își consolidează rolul de catalizator al creditării, sprijinind antreprenorii și sistemul bancar în efortul comun de dezvoltare sustenabilă", transmite FNGCIMM într-un comunicat de presă.