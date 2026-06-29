Efectul voucherelor de vacanță reduse, „grave” şi „vizibile”: Proprietarii ies din legal și revin în zona gri. Patronatele trag semnalul de alarmă

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Numărul apartamentelor de închiriat autorizate de pe litoral a scăzut la jumătate într-un singur an, după reducerea cu 50% a valorii tichetelor de vacanță. O parte importantă dintre proprietari ar fi renunțat la clasificare și ar fi revenit la închirieri nefiscalizate, în zona economiei gri, susține președintele Asociației patronale Resto Constanța, Corina Martin.

„În doar un an de la reducerea cu 50% a valorii tichetelor de vacanţă, efectele sunt deja grave şi vizibile în turism. Numărul apartamentelor de închiriat autorizate de pe Litoral s-a înjumătăţit, pentru că o mare parte dintre proprietari s-au întors în economia gri", susţine Martin, care este şi secretar general-vicepreşedinte al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR).

Potrivit datelor dintr-un comunicat al Asociației Patronale a Restaurantelor, Cafenelelor, Barurilor, Beach Barurilor, Cluburilor, Organizatorilor de Evenimente, Furnizorilor şi Producătorilor de pe Litoral, la începutul sezonului estival 2025 erau 3.584 de apartamente clasificate.

În prezent, pe platformele oficiale ale ministerului de resort figurează doar 1.847 de unități, cu o capacitate totală de 9.494 de locuri de cazare. La nivel național sunt înregistrate 7.784 de apartamente clasificate, cu 38.074 de locuri de cazare, ceea ce înseamnă că litoralul concentrează aproximativ un sfert din oferta din această categorie.

Critici privind efectele economice și revenirea în zona nefiscalizată

„Să ne înţelegem, apartamentele `lipsă` din situaţiile oficiale nu au dispărut pe undeva. O mare parte dintre proprietari au renunţat la clasificare şi s-au întors în zona închirierilor nefiscalizate, pentru că reducerea valorii tichetelor de vacanţă a diminuat cererea şi a făcut tot mai puţin atractivă funcţionarea în circuitul autorizat. Statul pierde de două ori: încasează mai puţine taxe şi impozite şi stimulează, fără să îşi propună, dezvoltarea economiei gri. În loc să încurajeze operatorii să rămână în legalitate, măsurile adoptate au avut efectul invers”, a subliniat Corina Martin.

Datele din industrie indică și o reducere a numărului de turiști și a înnoptărilor în România, după dispariția unui segment important de vizitatori, în special bugetarii care au renunțat la vacanțele interne în lipsa valorii anterioare de 1.600 de lei acordată prin tichete de vacanță.

În acest context, reprezentanții industriei susțin că sunt necesare măsuri publice care să sprijine turismul românesc și să încurajeze menținerea unităților de cazare autorizate în circuitul legal, cu efect direct asupra turiștilor, operatorilor economici și economiei locale.