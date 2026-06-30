I-au făcut bagajul lui Bogdan Chirieac. Reacția analistului politic i-a luat pe toți prin surprindere / video

Bogdan Chirieac

Lui Bogdan Chirieac i s-a făcut bagajul! Unde pleacă analistul politic?

Lui Bogdan Chirieac i-a fost pregătit, în glumă, bagajul de vacanță de către Anca Murgoci. Analistul politic a răspuns în același ton și a dezvăluit că, și în această vară, „concediul” lui are o destinație... cât se poate de familiară... sediul DC News. De aici, discuția a ajuns rapid la vacanțe accesibile, Buzău și chiar la situația economică a României.

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Vacanța a devenit subiect de glume în redacția DC News, după ce Anca Murgoci i-a pregătit simbolic bagajul lui Bogdan Chirieac:

Anca Murgoci: Domnule Chirieac, a venit canicula. Ce faceți? V-am făcut bagajul să plecați în concediu, nu de tot.

Bogdan Chirieac: Oh, ce frumos!

Anca Murgoci: Și unde plecați, ca să știm dacă plecați cu avionul? Eu vi-l dau.

Bogdan Chirieac: Păi, m-am hotărât să fac vacanță la Casa Scânteii (n.r. - Casa Presei, sediul DC News).

Anca Murgoci: Ca de obicei?!

Bogdan Chirieac: Ca de obicei, la Casa Scânteii. Ăștia mai bătrâni, aici, la mausoleu.

Anca Murgoci: Și noi, cei mai tineri, unde ne recomandați să plecăm în concediu vara aceasta?

Bogdan Chirieac: La ieftineală. Unde vă simțiți cât de cât bine, să vă refaceți.

Anca Murgoci: Adică la Buzău.

Bogdan Chirieac: La Buzău e splendid.

Anca Murgoci: Vulcanii Noroioși... Vedem și ce a făcut Marcel Ciolacu la Consiliul Județean Buzău.

Bogdan Chirieac: Da, exact. Plus că regiunea Ținutul Buzăului este inclusă în patrimoniul internațional UNESCO. Și aveți președinte de Consiliu Județean un fost premier. Deci mergeți la ieftineală, la ieftineală! Țineți de bani! Țineți de bani, că ăștia au băgat țara adânc în noroi, apropo de Vulcanii Noroioși, și nu știu când ieșim. Deci țineți de bani, nu faceți cheltuieli decât atunci când este necesar.

Anca Murgoci: Eu sunt Anca Murgoci și vă aștept nu doar pe DC News, ci și la Buzău, unde e un concediu pe ieftineală. Și dumneavoastră, totuși, unde plecați în vacanță? Așteptăm comentariile dumneavoastră.