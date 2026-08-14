Cele mai bune țări din lume pentru pensionarii care vor să călătorească. Reduceri la transport, muzee și atracții / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @magnific

Europa domină clasamentul celor mai bune țări în care pensionarii pot călători, datorită reducerilor la transport disponibile și pentru vizitatori, numeroaselor experiențe culturale adaptate persoanelor în vârstă și restaurantelor recomandate de Ghidul Michelin.

Pensionarea poate însemna renunțarea la programul clasic de lucru, de la 9:00 la 17:00, însă nu înseamnă că trebuie să renunți și la călătorii. Dimpotrivă, se estimează că populația mondială cu vârsta de 65 de ani și peste va ajunge la 1,5 miliarde de persoane până în 2050, iar cercetările arată că seniorii nu renunță la destinațiile pe care și le-au propus să le viziteze. Cel puțin 65% dintre ei consideră călătoriile o modalitate ideală de a se bucura de anii de după pensionare, potrivit unui studiu realizat de Booking.com, citat de Euronews.

Pentru cei care au mai mult timp la dispoziție să descopere lumea, unele destinații sunt mai potrivite decât altele. Aici intervine cea mai recentă analiză realizată de Firebird Tours, intitulată „Unde este mai bine să ai 60 de ani decât 20: Cele mai bune țări pentru pensionari în 2026”.

Specialiștii elvețieni în călătorii au analizat 100 de țări din întreaga lume, având în vedere nevoile călătorilor în vârstă. Destinațiile au fost evaluate pe baza a șapte criterii: ponderea populației de peste 65 de ani, disponibilitatea reducerilor pentru seniori, accesibilitatea pietonală, serviciile medicale, siguranța și experiențele culturale care oferă beneficii persoanelor în vârstă.

Europa pare să facă multe lucruri bine. Opt dintre primele zece țări din clasament se află pe continentul european, iar 18 țări europene sunt incluse în primele 25 de poziții.

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Care sunt cele mai bune țări pentru pensionari?

Japonia ocupă primul loc în clasamentul celor mai bune țări în care pensionarii pot călători. Destinația s-a remarcat prin reducerile oferite la muzee și transportul public, dar și prin scorul maxim, de cinci puncte, la capitolul accesibilitate pietonală. Firebird Tours a constatat și că țara din Asia de Est are cea mai mare proporție de persoane cu vârsta de 65 de ani și peste, respectiv 29,5%. Prin urmare, specialiștii în călătorii spun că: „Japonia nu are doar cea mai îmbătrânită populație din lume, ci și-a construit societatea în jurul acestei realități”.

„Rezultatul este o destinație care îi recompensează pe călătorii mai în vârstă la fiecare pas. Intrarea la Muzeul Național din Tokyo, unul dintre cele mai vizitate muzee din Asia, este gratuită pe tot parcursul anului pentru persoanele de peste 70 de ani”, au mai precizat aceștia.

Celelalte patru țări din primele cinci poziții sunt toate din Europa. Germania ocupă locul al doilea, Spania locul al treilea, Slovenia locul al patrulea, iar Elveția completează topul cinci.

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Germania, liderul Europei în clasament

Germania are una dintre cele mai mari ponderi ale populației de peste 65 de ani din Europa, respectiv 23,7%. Țara oferă și reduceri de până la 70% pentru seniori la transportul public, prin sistemul BahnCard, de care pot beneficia și vizitatorii.

Pentru cei interesați de cultură și gastronomie, Germania are 54 de situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO și 336 de restaurante cu stele Michelin.

Spania, o destinație ușor de explorat la pas

În Spania, capitala Madrid a obținut punctajul maxim la capitolul accesibilitate pietonală, iar sistemul medical al țării ocupă locul 15 la nivel mondial.

Călătorii în vârstă beneficiază și de o reducere de 50% la Muzeul Prado. Spania are, în același timp, 50 de situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Un dezavantaj identificat în analiză este faptul că reducerile pentru seniori la transport sunt rezervate doar rezidenților.

Slovenia, surpriza clasamentului

Potrivit Firebird Tours, poziția Sloveniei reprezintă „rezultatul pe care nimeni nu l-a prevăzut și cea mai interesantă poveste din clasament”.

Slovenia a depășit țări precum Elveția, Franța și Italia. Deși nu are aceeași vizibilitate ca destinație turistică, țara ocupă locul al treilea în Global Peace Index, ceea ce o plasează printre cele mai sigure destinații pentru călători.

Seniorii pot beneficia de o reducere de 50% la transport, disponibilă și pentru vizitatorii din Uniunea Europeană, precum și de o reducere de aproape 27% la Muzeul Național de Istorie Contemporană.

Elveția atrage seniorii cu reduceri la transport și muzee

Elveția a intrat în clasament datorită reducerii de 50% la transportul public pentru vizitatori, oferită prin GA TravelCard.

Pentru călătorii mai în vârstă care iubesc ciocolata, Muzeul Ciocolatei Lindt din Zurich oferă reduceri pentru seniori pe tot parcursul anului. În plus, țara a obținut punctajul maxim pentru accesibilitatea pietonală.

Europa domină și clasamentul reducerilor la transport

În topul primelor opt țări care oferă cele mai avantajoase reduceri la transport pentru vizitatori, realizat de Firebird Tours, aproape toate pozițiile sunt ocupate de state europene.

Singura excepție este Canada, clasată pe locul al șaptelea.

Franța ocupă doar locul 24 în clasamentul general, însă conduce la capitolul gastronomic, cu 641 de restaurante recomandate sau premiate de Ghidul Michelin din care călătorii pot alege.

Clasamentul complet al celor mai bune țări pentru pensionari în 2026