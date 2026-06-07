Foto - Insula cu 16 locuitori asaltată de turiști după un show la BBC: Se închide o zi pe săptămână!

O mică insulă, cu doar 16 locuitori, are parte de o situație dificilă, după ce a devenit vedetă la BBC.
Mica insulă Ulva din Arhipelagul Hebridele Interioare, Scoția, se confruntă cu o situație greu de gestionat, în urma unui show de la BBC. Ulva are parte de un aflux uriaș de turiști, iar comunitatea locală a luat o hotărâre radicală, scrie Euronews.
Ulva este o insulă idilică, nu are drumuri asfaltate și este renumită pentru fauna sa sălbatică. Însă a devenit peste noapte una dintre cele mai căutate destinații din Marea Britanie, după ce a fost inclusă în emisiunea „Banjo and Ro's Grand Island Hotel”, difuzată de BBC.
Operatorii locali de feriboturi au menționat un „interes fără precedent” din partea turiștilor, fapt fără precedent. „Niciunul dintre noi nu ar fi putut prezice cât de semnificativă va fi creșterea numărului de vizitatori”, au transmis reprezentanții companiei de feriboturi pe rețelele de socializare.
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After featuring in a BBC show, Ulva received “unprecedented interest” from holidaymakers, according to local ferry operators. https://t.co/IpBcOBg0zA— euronews (@euronews) June 5, 2026
Scottish island closes to tourists on Sundays after sudden visitor surge#Ulva #Scotland #island #responsibletourism #travel #tourism #destination https://t.co/JLrJ7eRPeV— Travel Tomorrow (@TravelTomorrowX) June 4, 2026
Cu o populație de doar 16 locuitori, comunitatea locală și micile afaceri resimt din plin presiunea. Serviciile și infrastructura limitate sunt suprasolicitate. De exemplu, personalul de la restaurantul local și echipajele ambarcațiunilor fac eforturi uriașe pentru a face față cererii care a depășit cu mult orice așteptare.
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Pentru a le permite localnicilor să se odihnească, s-a luat hotărârea ca singurul acces public pe insulă, feribotul pietonal, să fie stopat duminica în lunile iunie, iulie și august.
Singura excepție o reprezintă vizitatorii ce au deja rezervări pentru cazare în aceste zile.
„Pentru a ne oferi nouă și altor locuitori ai insulei șansa de a ne reîncărca bateriile și de a ne pregăti pentru săptămâna următoare, am luat dificila decizie de a nu deschide duminica în această vară”, au transmis operatorii.
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de Anca Murgoci
de Val Vâlcu