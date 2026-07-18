Nu doar iarna provoacă depresie. Vara poate ascunde un risc despre care puțini știu / FOTO: magnific.com @lifeforstock

Depresia sezonieră este asociată, de cele mai multe ori, cu zilele reci și întunecate de iarnă, însă unele persoane se confruntă cu această afecțiune și în timpul verii. Valurile de căldură și nopțile tropicale pot contribui la apariția ei.

Peste un miliard de oameni din întreaga lume trăiesc cu o afecțiune de sănătate mintală, iar numărul cazurilor continuă să crească, în principal din cauza anxietății și depresiei, notează Euronews. Un tip mai puțin cunoscut de depresie este tulburarea afectivă sezonieră, cunoscută sub denumirea de Seasonal Affective Disorder, prescurtată SAD. Aceasta reprezintă o formă distinctă de tulburare depresivă, caracterizată prin apariția simptomelor într-un anumit sezon și, la fel ca orice altă formă de depresie, este o afecțiune medicală serioasă.

Depresia sezonieră apare cel mai frecvent iarna, fiind asociată cu zilele mai scurte, lipsa luminii naturale și reducerea interacțiunilor sociale. Totuși, deși depresia de vară afectează un număr mult mai mic de persoane, aceasta poate avea un impact la fel de sever asupra vieții de zi cu zi.

Un studiu recent arată că depresia sezonieră de vară reprezintă un subtip atipic și afectează aproximativ 0,57% din populația lumii, comparativ cu depresia sezonieră de iarnă, care afectează aproximativ 5% dintre oameni.

Afecțiunea poate fi declanșată de valurile de căldură și de nopțile tropicale. Simptomele variază de la o stare ușoară de tristețe specifică verii până la manifestări severe de depresie, precum insomnia, pierderea poftei de mâncare, agitația și anxietatea.

Respectarea unei rutine, evitarea expunerii la temperaturi extreme și acordarea unei atenții sporite somnului pot reduce disconfortul. În cazurile severe, este recomandată consultarea unui medic, potrivit lui Adam Borland, psiholog clinician la Cleveland Clinic.

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Afecțiunile de sănătate mintală sunt în creștere la nivel mondial

La nivel global, numărul persoanelor care trăiesc cu o afecțiune de sănătate mintală aproape s-a dublat în ultimii 30 de ani. Creșterea este determinată în principal de anxietate și depresie.

O analiză recentă realizată în cadrul studiului Global Burden of Disease și publicată în revista The Lancet arată că aproximativ 1,2 miliarde de persoane, echivalentul a 15% din populația lumii, trăiau cu o afecțiune de sănătate mintală în anul 2023.

Aceste date indică o creștere de 95% a numărului de cazuri între 1990 și 2023. În aceeași perioadă, tulburările mintale au urcat în clasamentul principalelor cauze de pierdere a stării de sănătate, de pe locul 12 pe locul 5 la nivel mondial.

În cazul tulburării depresive majore și al tulburărilor de anxietate, creșterile au fost și mai accentuate, de 131%, respectiv 158%, acestea devenind cele mai răspândite două afecțiuni de sănătate mintală.

„Răspunsul la nevoile de sănătate mintală ale populației globale, în special ale celor mai vulnerabile persoane, este o obligație, nu o alegere”, au scris autorii studiului Global Burden of Disease 2023.

În Regiunea Europeană, se estimează că una din șase persoane, aproximativ 140 de milioane de oameni, trăiește cu o afecțiune de sănătate mintală. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, doar una din trei persoane care suferă de depresie în această regiune beneficiază de îngrijirea de care are nevoie.

După pandemia de COVID 19, cazurile de depresie și anxietate în rândul tinerilor au crescut cu aproximativ 25%. În grupa de vârstă 15 până la 29 de ani, sinuciderea reprezintă în prezent principala cauză de deces în Regiunea Europeană.