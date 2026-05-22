DCNews Lifestyle 10 trucuri pentru a te trezi mai ușor dimineața
Data publicării: 22 Mai 2026

10 trucuri pentru a te trezi mai ușor dimineața
Autor: Loredana Iriciuc

10 trucuri pentru a te trezi mai ușor dimineața / FOTO: magnific.com @showtimeag
Momentul când sună alarma dimineața e simțit ca un coșmar de mulți oameni. Aceste zece strategii te ajută să începi dimineața mai ușor!

Dacă îți este greu să te dai jos din pat și ai prefera să rămâi în patul confortabil, este de înțeles, însă cu aceste trucuri chiar și cei mai mari „dușmani ai dimineții” reușesc să se ridice, notează Blick.

CITEȘTE ȘI: Îți începi ziua cu alarma telefonului? Cardiolog, avertisment pentru cei care își pun ceasul să sune foarte devreme

Renunță la snooze

Apăsarea repetată a butonului de amânare nu aduce un somn odihnitor. Întrerupe ciclul de somn și te poate face chiar mai obosit.

Mai bine setează alarma la o oră realistă și ridică-te la primul sunet.

Dormi suficient și la ore regulate

Dacă trăiești constant cu lipsă de somn, nu vei rezolva problema dimineții prin voință. Pentru majoritatea adulților, șapte până la opt ore de somn reprezintă un reper sănătos.

O oră relativ fixă de culcare ajută la stabilizarea ritmului biologic.

Folosește lumina în avantajul tău, nu doar iarna

Corpul reacționează puternic la lumină. Lumina naturală sau o lumină caldă artificială te ajută să te trezești mai ușor, indiferent de anotimp.

Poți lăsa perdelele întredeschise sau poți folosi o lampă în loc de întuneric total.

Stabilește o oră fixă de trezire

O oră constantă de trezire, inclusiv în weekend sau când lucrezi de acasă, ajută la reglarea ritmului intern. Corpul ajunge să „știe” când urmează să te trezești, iar efortul de voință scade.

Ține alarma departe de pat

Dacă telefonul sau ceasul sunt lângă pernă, tentația de a amâna alarma este mare. Dacă le pui mai departe, ești obligat să te ridici pentru a opri sunetul.

Lumină blândă în loc de alarmă bruscă

Lămpile de trezire simulează răsăritul soarelui și devin treptat mai luminoase înainte de ora deșteptării.

Acest proces face trezirea mai ușoară pe tot parcursul anului, comparativ cu un sunet brusc de tip „beep”, și funcționează atât în diminețile întunecate de iarnă, cât și în perioadele de vară, când trebuie să te trezești înainte de lumina naturală.

 

Include o perioadă tampon pentru trezire

Nu toți oamenii funcționează imediat după ce se trezesc. Dacă știi că ai nevoie de timp, setează alarma puțin mai devreme și oferă-ți câteva minute liniștite de acomodare, fără să deschizi imediat e-mailurile, știrile sau rețelele sociale.

Acest lucru reduce stresul, chiar și în zilele aglomerate.

Creează un mic ritual de dimineață

Un ritual scurt și plăcut, cum ar fi o rutină rapidă de îngrijire, o ceașcă de ceai sau cafea preferată, câteva exerciții ușoare de întindere sau câteva minute pe balcon, poate oferi dimineții un punct stabil de pornire.

Astfel de obiceiuri ajută în orice anotimp să faci tranziția de la somn la activitate mai ușor.

Setează alarma mai devreme în mod conștient, ca sistem, nu haotic

Pentru unele persoane funcționează ideea unei „perioade bonus de somn”. Alarma sună mai devreme decât ora reală de trezire, iar revenirea la somn se simte ca un timp câștigat.

Este important ca această metodă să fie bine structurată, cu o primă trezire scurtă și o a doua trezire definitivă, pentru a evita amânările repetate.

Trezire prin miros, de exemplu cafeaua

Pe lângă sunet și lumină, există și dispozitive sau sisteme de trezire pe bază de miros, care pregătesc cafea la o oră setată și te trezesc prin aromă.

Pentru cei care iubesc cafeaua, aceasta poate fi o alternativă plăcută la alarmele clasice, valabilă în orice sezon.

