Omletă cremoasă: Acest ingredient îi schimbă textura!

Omleta pare ușor de făcut, însă ascunde o adevărată mică știință. Alegerea grăsimii influențează gustul, consistența și plăcerea de a o mânca, notează Blick. Untul, uleiul sau untura sunt variantele clasice. Există însă o alternativă surprinzătoare, care îți poate duce micul dejun la un alt nivel.

Unt, ulei sau untură, variantele clasice

În mod tradițional, omleta se prepară în diferite tipuri de grăsime. Untul oferă gustul tipic, delicat, și o textură cremoasă. Untul clarificat este foarte apreciat, deoarece rezistă la temperaturi mai ridicate.

Uleiul de rapiță are un gust neutru și conține o cantitate mare de acizi grași nesaturați.

Untura de porc oferă un gust intens și consistent, însă este folosită mai rar în bucătăria clasică.

Fiecare variantă are avantajele sale, în funcție de preferințe și de gustul pe care îl dorești.

Alternativa surprinzătoare: smântână în loc de grăsime

Devine și mai neobișnuit cu un truc pe care mulți nu îl cunosc: omletă „prăjită” cu smântână în loc de ulei sau unt. În acest caz nu se prăjește clasic. Se gătește lent, la temperatură mică. Rezultatul este un preparat foarte cremos, cu o textură moale, aproape ca un desert.

Pune 1-2 linguri de smântână într-o tigaie și încălzește-o încet.

Când apar mici bule, adaugă ouăle bătute.

Amestecă permanent, la foc mic, până când compoziția se leagă.

Răbdarea este importantă, deoarece temperaturile ridicate nu ajută aici. Pentru un rezultat bun, folosește o tigaie antiaderentă, astfel încât preparatul să nu se lipească și să nu se ardă.

Rezultatul este o textură foarte fină, moale, cu un gust blând. Se potrivește bine cu legume proaspete, pâine sau ca parte a unui mic dejun ușor.