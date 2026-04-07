Rulouri pufoase cu ciocolată și scorțișoară. Rețeta simplă care îți umple casa de miros irezistibil

Într-o perioadă în care deserturile de casă revin puternic în preferințele românilor, o rețetă simplă, dar spectaculoasă, câștigă rapid popularitate. Alexandra propune o reinterpretare a clasicelor cinnamon rolls, îmbogățite cu cacao, cremă de ciocolată și nucă. Rezultatul este un desert decadent, potrivit atât pentru ocazii speciale, cât și pentru răsfățul de zi cu zi.

Aluat pufos cu cacao, baza desertului

Rețeta începe cu prepararea unui aluat aromat și elastic. Pentru 8-10 rulouri sunt necesare 450 de grame de făină, 50 de grame de cacao, 250 ml de lapte călduț, 7 grame de drojdie uscată, 90 de grame de zahăr, 80 de grame de unt topit, un ou, esență de vanilie și un praf de sare.

Primul pas esențial este activarea drojdiei în laptele călduț, alături de puțin zahăr. După aproximativ 10 minute, când compoziția devine spumoasă, se adaugă restul ingredientelor. Aluatul se frământă timp de 10 minute până devine elastic, apoi se lasă la dospit timp de o oră, într-un loc cald.

Umplutura cremoasă, secretul gustului intens

Umplutura este elementul care transformă aceste rulouri într-un desert deosebit. Alexandra combină 60 de grame de unt moale, 80 de grame de Nutella, 100 de grame de zahăr brun, 8 grame de scorțișoară și 30 de grame de nucă tocată.

Amestecul rezultat este cremos și aromat, perfect pentru a fi întins uniform peste aluatul dospit. Combinația de ciocolată și scorțișoară oferă un echilibru între dulce și condimentat, extrem de apreciat de iubitorii de deserturi.

Asamblarea și coacerea, pași simpli pentru un rezultat spectaculos

După dospire, aluatul se întinde într-o formă dreptunghiulară sau pătrată. Se adaugă umplutura, se presară nuca, apoi aluatul se taie pe lung în 8-10 fâșii. Fiecare fâșie este rulată individual și așezată într-o tavă.

Un detaliu important al rețetei este adăugarea a 100 ml de frișcă lichidă peste rulouri, înainte de coacere. Aceasta trebuie să fie la temperatura camerei și contribuie la obținerea unei texturi fragede și suculente.

Rulourile se mai lasă la crescut în tavă încă 20-30 de minute, apoi se coc în cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 20-25 de minute.

Icing-ul care completează desertul

Pentru finisare, Alexandra propune un icing bogat, realizat din 200 de grame de cremă de brânză, 60 de grame de unt moale, 100 de grame de zahăr pudră, 4 linguri de Nutella și 30 de grame de nucă tocată.

Untul și zahărul se mixează inițial, apoi se adaugă crema de brânză și, la final, Nutella, până când compoziția devine aerată. Icing-ul se întinde peste rulourile încă ușor calde, pentru a se topi ușor și a pătrunde în aluat.

Un desert de salvat și încercat

„Chocolate Cinnamon Rolls” se remarcă prin combinația echilibrată de texturi și arome: aluat pufos, umplutură cremoasă și topping fin. Rețeta este ușor de urmărit și nu necesită tehnici complicate, fiind ideală chiar și pentru cei fără experiență avansată în bucătărie.

Preparatul propus de Alexandra devine astfel o opțiune perfectă pentru momentele în care vrei să impresionezi sau pur și simplu să te bucuri de un desert făcut în casă.