Brioșe de colagen, mai mult decât un simplu desert! Sunt gata în câteva minute

Într-o perioadă în care tot mai multe persoane caută alternative sănătoase la dulciurile clasice, rețetele simple și funcționale devin tot mai populare. Brioșele de colagen se înscriu în acest trend, fiind ușor de preparat și bazate pe ingrediente accesibile: lapte, gelatină și fructe de pădure. Preparatul nu necesită coacere și este potrivit pentru orice moment al zilei.

Rețeta de brioșe de colagen propusă de doamna doctor Aldea Gabriela pe Instagram, nu implică procese complicate sau tehnici avansate de gătit. Prepararea durează doar câteva minute, însă necesită răbdare pentru răcire, deoarece compoziția trebuie să stea la frigider între două și trei ore pentru a se închega.

Ingrediente

Pentru 4–6 forme mici sunt necesare:

250 ml lapte

2 linguri gelatină alimentară

50 g afine

50 g zmeură

Pașii de preparare

Procesul începe cu hidratarea gelatinei în 3-4 linguri de lapte rece, timp de aproximativ cinci minute. Între timp, restul de lapte se încălzește ușor, fără a ajunge la punctul de fierbere.

Gelatina hidratată se adaugă în laptele cald și se amestecă până la dizolvarea completă. În formele de silicon pentru brioșe se așază fructele, după care se toarnă amestecul lichid peste acestea.

Preparatul se lasă la frigider timp de 2–3 ore, până capătă consistența specifică.

De ce sunt considerate „brioșe de colagen”

Gelatina alimentară este o sursă de colagen, o proteină esențială pentru sănătatea pielii, părului și articulațiilor. De aici și denumirea populară a desertului, care a devenit tot mai prezent în rețetele promovate în mediul online.

În combinație cu fructele de pădure, bogate în antioxidanți, aceste brioșe sunt văzute ca o alternativă echilibrată la deserturile procesate.

O opțiune pentru un stil de viață echilibrat

Specialiștii în nutriție atrag atenția că, deși astfel de rețete pot aduce beneficii, ele trebuie integrate într-o dietă variată. Brioșele de colagen pot reprezenta o gustare ușoară sau un desert ocazional, mai ales pentru cei care încearcă să reducă aportul de zahăr.

Simplitatea rețetei și ingredientele naturale sunt principalele motive pentru care acest desert continuă să câștige popularitate în rândul celor preocupați de alimentația sănătoasă.