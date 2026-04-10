Ce mănâncă grecii în noaptea de Înviere. Rețetă inedită de Paști

Magiritsa este unul dintre cele mai cunoscute preparate de Paști din Grecia, servit în noaptea de Înviere, imediat după slujbă. Această supă ușoară, dar aromată, marchează sfârșitul postului și revenirea la mesele consistente.

Ingrediente:

organe de miel (ficat, inimă, plămâni) - aprox. 500 g

1 ceapă mare

2-3 cepe verzi

1 legătură mărar

1 salată verde

100 g orez

2-3 linguri ulei de măsline

sare, piper

Pentru sosul specific (avgolemono):

2 ouă

zeama de la 1 lămâie

Prepararea începe cu organele de miel, care se fierb pentru scurt timp, aproximativ 10-15 minute. Prima apă se aruncă, iar organele se spală bine, apoi se taie mărunt. Într-o oală, acestea se călesc ușor în ulei de măsline, împreună cu ceapa, până capătă aromă.

Se adaugă apoi apă și se lasă totul la fiert timp de 30-40 de minute, până când carnea devine fragedă. Urmează orezul, care se fierbe încă 10-15 minute, iar spre final se pun salata verde tăiată, ceapa verde și mărarul, care dau supei prospețime și savoare.

Elementul care definește gustul specific al acestei supe este sosul „avgolemono”. Acesta se prepară separat, din ouă bătute și zeamă de lămâie. Pentru a evita coagularea, se adaugă treptat câteva linguri de supă fierbinte peste amestecul de ouă, apoi totul se toarnă înapoi în oală, amestecând ușor. Din acest moment, supa nu mai trebuie fiartă.

Rezultatul este o supă fină, cremoasă și ușor acrișoară, perfectă pentru masa de Paști și pentru reluarea alimentației după perioada de post.