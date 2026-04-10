Ce mănâncă grecii în noaptea de Înviere. Rețetă inedită de Paști
Data publicării: 23:45 10 Apr 2026

Ce mănâncă grecii în noaptea de Înviere. Rețetă inedită de Paști
Autor: Dana Mihai

Dacă vrei să încerci ceva diferit de preparatele clasice de Paști, magiritsa, supa tradițională grecească servită în noaptea de Înviere, este o alegere inedită, plină de savoare și semnificație. Ușoară, aromată și cu un gust aparte, această rețetă marchează, în mod simbolic, trecerea de la post la masa de sărbătoare.

Magiritsa este unul dintre cele mai cunoscute preparate de Paști din Grecia, servit în noaptea de Înviere, imediat după slujbă. Această supă ușoară, dar aromată, marchează sfârșitul postului și revenirea la mesele consistente.

Ingrediente:

  • organe de miel (ficat, inimă, plămâni) - aprox. 500 g
  • 1 ceapă mare
  • 2-3 cepe verzi
  • 1 legătură mărar
  • 1 salată verde
  • 100 g orez
  • 2-3 linguri ulei de măsline
  • sare, piper

Pentru sosul specific (avgolemono):

  • 2 ouă
  • zeama de la 1 lămâie

Prepararea începe cu organele de miel, care se fierb pentru scurt timp, aproximativ 10-15 minute. Prima apă se aruncă, iar organele se spală bine, apoi se taie mărunt. Într-o oală, acestea se călesc ușor în ulei de măsline, împreună cu ceapa, până capătă aromă.

Se adaugă apoi apă și se lasă totul la fiert timp de 30-40 de minute, până când carnea devine fragedă. Urmează orezul, care se fierbe încă 10-15 minute, iar spre final se pun salata verde tăiată, ceapa verde și mărarul, care dau supei prospețime și savoare.

Elementul care definește gustul specific al acestei supe este sosul „avgolemono”. Acesta se prepară separat, din ouă bătute și zeamă de lămâie. Pentru a evita coagularea, se adaugă treptat câteva linguri de supă fierbinte peste amestecul de ouă, apoi totul se toarnă înapoi în oală, amestecând ușor. Din acest moment, supa nu mai trebuie fiartă.

Rezultatul este o supă fină, cremoasă și ușor acrișoară, perfectă pentru masa de Paști și pentru reluarea alimentației după perioada de post.

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Ce mănâncă grecii în noaptea de Înviere. Rețetă inedită de Paști
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Dieta oncologului Silvio, italianul de 96 de ani. Pe lângă mâncare, mai are câteva secrete. Unul din ele: Vaccinurile
Publicat acum 2 ore si 44 minute
O crimă cu un copil român cutremură Spania. David, ucis de cel pe care îl credea prieten. Tatăl său a aflat în timp ce era în biserică
Publicat acum 3 ore si 4 minute
Accident grav în Insulele Canare: un mort și 14 răniți după ce un autocar a căzut într-o râpă
Publicat acum 4 ore si 12 minute
Super-spectacol de Paște la România TV. Artiștii, alături de telespectatori, sărbătoresc Învierea Domnului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 49 minute
Mircea Badea, ironie după o mișcare a Primăriei București: De exemplu... părinții mei ce ar trebui să facă? E greu de crezut că îi pun pe trotinetă
Publicat acum 13 ore si 55 minute
”Bună dimineața, nea Mircea, sunt gata, sunt pregătit”. Fotbalist, mesaj în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu
Publicat acum 8 ore si 27 minute
Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm
Publicat acum 4 ore si 58 minute
Știrea care lipsește în 2026 de Paște. În alți ani, era breaking news peste tot în România
Publicat acum 15 ore si 18 minute
Sfat financiar de la omul din vârful celei mai mari bănci americane: Ce să nu faci niciodată vinerea
 
scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
