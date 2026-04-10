Carmen Brumă, rețetă de pască fără zahăr, o variantă delicioasă pentru masa de Paște

Iată o rețetă delicioasă! Carmen Brumă vine cu o variantă prietenoasă cu glicemia noastră.

Pască fără zahăr, fără gluten cu fructe deshidratate, o variantă delicioasă pentru masa de Paște!

Ingrediente:

500 g ricotta sau cremă de brânză

250 g mascarpone

200 g fructe deshidratate: curmale, prune, smochine, stafide, caise

150 g făină castane

3 linguri fulgi quinoa

6 ouă

100 ml smântână lichidă

Praf de copt

Esențe: vanilie, portocala, lămâie

1 lingură pudră curmale.

După ce s-a omogenizat, totul se bagă la cuptor, pe hârtie de copt, timp de aproximativ 50 minute la 200 de grade.

„A ieșit o pască delicioasă, dulce, foarte aromată, fără blat, care vine cu un conținut bun de fibre și proteine astfel încât impactul glicemic nu este foarte mare. O puteți prepara acum de Paște”, a zis Carmen Brumă.