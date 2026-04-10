Carmen Brumă, rețetă de pască fără zahăr, o variantă delicioasă pentru masa de Paște

Vreți pască de Paște?
Iată o rețetă delicioasă! Carmen Brumă vine cu o variantă prietenoasă cu glicemia noastră.
Ingrediente:
500 g ricotta sau cremă de brânză
250 g mascarpone
200 g fructe deshidratate: curmale, prune, smochine, stafide, caise
150 g făină castane
3 linguri fulgi quinoa
6 ouă
100 ml smântână lichidă
Praf de copt
Esențe: vanilie, portocala, lămâie
1 lingură pudră curmale.
După ce s-a omogenizat, totul se bagă la cuptor, pe hârtie de copt, timp de aproximativ 50 minute la 200 de grade.
„A ieșit o pască delicioasă, dulce, foarte aromată, fără blat, care vine cu un conținut bun de fibre și proteine astfel încât impactul glicemic nu este foarte mare. O puteți prepara acum de Paște”, a zis Carmen Brumă.
Pască fără zahăr, fără gluten cu fructe deshidratate, o variantă delicioasă pentru masa de Paște! Sărbatori fericite!♬ original sound - Carmen Brumă
de Val Vâlcu