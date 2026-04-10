DCNews Sanatate Medicul Alin Popescu spune câte ouă e recomandat să consumăm de Paște. Ce alimente ar trebui eliminate
Data actualizării: 16:23 10 Apr 2026 | Data publicării: 16:23 10 Apr 2026

EXCLUSIV Medicul Alin Popescu spune câte ouă e recomandat să consumăm de Paște. Ce alimente ar trebui eliminate
Autor: Ioana Dinu

ouă / pexels-polina-tankilevitch-6625189 ouă / Fotografie de la Polina Tankilevitch: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/pa-te-oua-focalizare-selectiva-a-inchide-6625189/

Odată cu Învierea Domnului, oamenii se gândesc nu doar la cele sfinte, ci și la mâncare.

În principal... nu mâncarea ne face rău, ci excesul. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru DC News și DC Medical, medicul de medicină sportivă Alin Popescu a spus cum este recomandat să mâncăm de Paște astfel încât să nu ne fie rău.

„Ouăle roșii sunt benefice. În mod obișnuit, într-o săptămână de sărbătoare, consumul ar trebui să ajungă la aproximativ 10 ouă, ceea ce nu mi se pare mult. Eu recomand, în general, 6-8 ouă pe săptămână, dar de Paște chiar și 12 nu reprezintă un exces. Oricum, este puțin probabil să mănânci mai mult de 3 pe zi”, a explicat medicul.

Alin Popescu a zis că numărul real poate fi mai mare dacă luăm în calcul ouăle folosite în alte preparate tradiționale: „Cei mai cârcotași ar spune că deja le-ai consumat în pască sau cozonac, deci nu sunt 10, ci poate 20. Și, într-un fel, au dreptate”.

Salata de boeuf este o alegere bună de Paște?

„Această salată poate fi o variantă ușoară, apropiată de un regim alimentar echilibrat, sau, dimpotrivă, o combinație grea, încărcată cu maioneză comercială, care nu mai este deloc sănătoasă. Totul ține de cum alegem să o pregătim. Rețetele reinterpretate pot avea atât variante light, cât și variante foarte consistente”, a mai zis medicul.

Trebuie să fim atenți

Medicul a zis că preparatele prăjite ar trebui scoase din meniul de sărbători:

„De câțiva ani spun același lucru: Evitați prăjeala. Mulți se întreabă atunci ce fac cu șnițelele sau cartofii prăjiți. Alternativele sunt simple: Grătarul, cuptorul sau gătitul la abur. Prăjelile, precum ouăle ochiuri în ulei, șnițelele, cartofii prăjiți sau cașcavalul pane, nu sunt deloc recomandate”.

