DCNews Sanatate
Data publicării: 23 Mai 2026

Cătălina Poiană, preşedintele CMR, în dialog cu medicii români din Marea Britanie: Carte de vizită pentru medicina românească
Autor: Florin Răvdan

 catalina_poiana_1 Sursa: Facebook Cătălina Poiană
Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din România, a participat la o conferinţă cu reprezentanţi din comunitatea medicilor din Marea Britanie, organizată de Ambasada României în Marea Britanie.

"Am participat astăzi la o întâlnire cu reprezentanti din cadrul comunității medicilor din Marea Britanie. Conferinta a fost organizată de Ambasada României din Londra.

În cuvântul de deschidere am precizat că înțeleg că alegerea de a practica medicina în afara României nu este niciodată una simplă. Dincolo de parcursul profesional, există provocări reale legate de integrare, adaptare, familie, identitate profesională și echilibru personal.

Cred că medicii români din diaspora reprezintă nu doar o resursă profesională extraordinară, ci și o carte de vizită pentru medicina românească.

Colegiul Medicilor din România își dorește să păstreze acest dialog deschis cu medicii români din diaspora. Avem nevoie de expertiza dumneavoastră, de experiența acumulată în sisteme performante și de o relație profesională construită pe respect și colaborare.

Din păcate, știu că există încă dificultăți legate de recunoașterea profesională, de integrarea în anumite sisteme medicale, de birocrație sau de recunoașterea unor competențe și diplome. Sunt situații care creează frustrare și sentimentul că munca și pregătirea profesională nu sunt întotdeauna evaluate corect.

Cătălina Poiană, preşedintele CMR, în dialog cu reprezentanţii medicilor din Marea Britanie

Eu sunt însă un om al faptelor și prefer să vă spun foarte clar ce pot face concret, ce nu ține de atribuțiile mele și ce demersuri mă angajez să inițiez pentru a încerca să mișcăm lucrurile într-o direcție mai bună.

Colegiul Medicilor din România are anumite prerogative și poate iniția sau susține anumite schimbări. În ceea ce privește aceste aspecte, vă pot răspunde direct, transparent și asumându-mi obiective care pot fi evaluate.

Există însă și probleme care țin de alte instituții. În aceste situații, vă asigur că voi iniția demersuri instituționale, voi susține dialogul și voi încerca să contribui la îmbunătățirea lucrurilor acolo unde există dificultăți reale.

Nu pot promite ceea ce nu depinde exclusiv de mine și nu pot garanta termene care aparțin altor instituții. Dar vă pot promite un lucru: că voi face tot ceea ce ține de mine, cu seriozitate și implicare, pentru ca vocea dumneavoastră să fie auzită și pentru ca aceste probleme să fie abordate instituțional și responsabil.

Cred foarte mult în ideea de punți între comunitățile medicale și în menținerea legăturii dintre medicii români din țară și cei din diaspora. Medicina are nevoie astăzi de colaborare, de schimb de experiență și de solidaritate profesională mai mult ca oricând.

România medicală are nevoie să rămână conectată internațional. Iar dumneavoastră sunteți parte importantă din această conexiune", a transmis Cătălina Poiană.

catalina poiana
medici romani
marea britanie
