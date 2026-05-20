Fructul numărul unu pentru sănătatea inimii, conform studiilor. Medic cardiolog: „Trebuie consumant aproximativ 150 până la 250 de grame pe zi”

Într-un videoclip publicat pe Instagram, medicul Aurelio Rojas explică de ce consideră căpșunile un aliment cu impact deosebit de pozitiv asupra sănătății cardiovasculare, controlului glicemiei și proceselor inflamatorii.

„Există un fruct extrem de surprinzător dacă îl comparăm cu restul din punct de vedere științific pentru a ne îmbunătăți sănătatea”, spune el la începutul intervenției sale.

Deși mulți s-ar putea gândi la alimente precum kiwi sau sfeclă roșie, Rojas indică direct căpșunile ca fiind una dintre cele mai interesante opțiuni pentru protejarea inimii și pentru susținerea unui proces de îmbătrânire mai sănătos pe termen lung.

Un fruct cu impact asupra glicemiei și insulinei

Unul dintre primele beneficii evidențiate de specialist se referă la metabolismul glucozei. Potrivit explicațiilor sale, căpșunile sunt un fruct care poate ajuta la reducerea creșterilor bruște ale glicemiei și la îmbunătățirea sensibilității la insulină, notează Recetas.

Aurelio Rojas subliniază că acest aspect este mult mai important decât cred mulți oameni: „Fiecare creștere bruscă a glucozei favorizează inflamația și îmbătrânirea vasculară și celulară”. El adaugă că acest proces crește în timp riscul apariției problemelor cardiovasculare.

Căpșunile conțin o combinație importantă de fibre și polifenoli, două componente pe care numeroase studii le asociază cu o mai bună reacție metabolică după mese. Fibrele încetinesc absorbția zaharurilor și ajută la menținerea unor valori mai stabile ale glicemiei, în timp ce polifenolii au proprietăți antioxidante și antiinflamatoare.

Tocmai de aceea, includerea căpșunilor într-o alimentație echilibrată ar putea avea un efect protector asupra sistemului cardiovascular și asupra metabolismului.

Sațietate și reglarea apetitului în mod natural

Un alt aspect care atrage atenția în mesajul medicului este legătura pe care o face între căpșuni și GLP-1, hormonul care în ultimii ani a devenit cunoscut pentru rolul său în reglarea apetitului și în pierderea în greutate.

„Se pare că favorizează mecanisme legate de sațietate și GLP-1”, explică medicul.

Potrivit acestuia, anumiți compuși bioactivi din căpșuni și interacțiunea lor cu microbiota intestinală ar putea stimula căi implicate în eliberarea naturală a acestui hormon. GLP-1 contribuie la senzația de sațietate, participă la reglarea glicemiei și are un rol important în mai multe procese metabolice.

Deși căpșunile nu acționează ca un medicament și nu înlocuiesc tratamentele medicale, ele pot face parte dintr-o strategie nutrițională orientată spre îmbunătățirea sănătății metabolice. În plus, fiind un fruct cu puține calorii și bogat în apă și fibre, oferă o senzație puternică de sațietate, ceea ce poate ajuta la controlul apetitului și la reducerea consumului de produse ultraprocesate.

Mai puțină inflamație și stres oxidativ

Pentru dr. Aurelio Rojas, cel mai important beneficiu al căpșunilor este capacitatea lor de a reduce inflamația și stresul oxidativ, două procese strâns legate de îmbătrânirea cardiovasculară.

„Ajută la reducerea inflamației și a stresului oxidativ, doi dintre marii acceleratori ai îmbătrânirii inimii”, afirmă el.

Căpșunile sunt bogate în antioxidanți naturali, în special antocianine și vitamina C. Acești compuși ajută la neutralizarea radicalilor liberi și pot contribui la protejarea vaselor de sânge împotriva deteriorării oxidative. Potrivit cardiologului, unele studii au observat îmbunătățiri ale anumitor markeri inflamatori, precum și ale funcției vasculare la persoanele care consumă frecvent căpșuni.

Deși niciun aliment, luat individual, nu poate preveni bolile, există tipare alimentare care susțin o mai bună sănătate cardiovasculară, iar fructele roșii ocupă de obicei un loc important în aceste tipare.

Câte căpșuni este recomandat să consumi zilnic

În videoclipul său, specialistul oferă și o orientare aproximativă privind cantitatea zilnică ce ar putea aduce beneficii: „Aproximativ 150 până la 250 de grame pe zi, adică 8 până la 15 căpșuni, în funcție de mărime”, precizează el.

Nu este vorba despre o regulă strictă sau o obligație zilnică, e despre o recomandare compatibilă cu o alimentație echilibrată, bogată în fructe și legume. Căpșunile pot fi consumate ca atare, adăugate în iaurt, incluse în smoothie-uri sau combinate cu alte fructe de pădure.

Totuși, specialiștii reamintesc că efectul pozitiv al unui aliment depinde întotdeauna de contextul general al alimentației și al stilului de viață. Somnul adecvat, activitatea fizică și reducerea consumului de produse ultraprocesate rămân elemente importante pentru sănătatea inimii.

Căpșunile congelate își păstrează foarte bine proprietățile

Multe persoane cred că fructele congelate își pierd o mare parte din proprietăți, însă specialistul respinge această idee.

„Cele congelate își păstrează, de regulă, mult mai bine proprietățile decât cred oamenii”, explică el.

De fapt, congelarea rapidă permite menținerea unei mari părți din nutrienții și antioxidanții prezenți în fructele proaspete. În plus, căpșunile congelate au avantajul că sunt disponibile tot timpul anului, pot fi mai ieftine în anumite perioade și rezistă mai mult fără să se altereze.

Din acest motiv, ele pot deveni o alternativă sănătoasă pentru a include acest tip de alimente în alimentația zilnică.

Alte fructe cu beneficii similare

Deși căpșunile sunt elementul central al mesajului, dr. Aurelio Rojas menționează și alte fructe cu proprietăți asemănătoare din punct de vedere metabolic și cardiovascular. Printre acestea se numără afinele, zmeura, murele, cireșele și rodia.

Toate au o caracteristică comună, sunt bogate în polifenoli, fibre și antioxidanți. Potrivit medicului, acești compuși „ajută la controlul inflamației, glicemiei și sănătății vasculare”. Fructele de pădure au atras de ani buni interesul cercetătorilor tocmai datorită concentrației ridicate de antioxidanți și potențialului lor efect pozitiv asupra mai multor factori de risc cardiovascular.