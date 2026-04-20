Cum să te protejezi de căpușe și ce să faci dacă ești mușcat. Ghid complet pentru sezonul cald

Primăverile mai calde și verile prelungite contribuie la extinderea sezonului căpușelor, care încep să fie active încă din primele luni ale anului. Potrivit specialiștilor în ecologia vectorilor, până în luna mai activitatea acestora este, de regulă, în plină desfășurare.

În această perioadă apar atât exemplarele adulte care au supraviețuit iernii, cât și nimfele, stadiul cel mai periculos pentru oameni, deoarece sunt foarte mici și greu de observat. Tocmai aceste nimfe sunt responsabile pentru o mare parte dintre infecțiile transmise, conform National Geographic.

Cum te poți proteja de căpușe

Prevenția rămâne cea mai sigură metodă de a evita bolile transmise de căpușe. Specialiștii recomandă două măsuri esențiale: îmbrăcămintea adecvată și utilizarea repelentelor.

Atunci când mergi în zone cu iarbă înaltă sau păduri, este indicat să porți pantaloni lungi și haine cu mâneci lungi. Hainele deschise la culoare sunt preferate, deoarece permit observarea mai ușoară a căpușelor. De asemenea, o metodă eficientă este introducerea pantalonilor în șosete, pentru a împiedica insectele să ajungă la piele.

Contrar miturilor populare, căpușele nu cad din copaci. Ele se află de obicei pe firele de iarbă sau vegetație joasă și se agață de gazdă atunci când aceasta trece prin apropiere. După contact, ele tind să urce pe corp, motiv pentru care verificarea atentă este esențială.

Repelentele care conțin DEET sunt eficiente împotriva căpușelor. Concentrația substanței determină durata protecției: un procent mai mic este suficient pentru expuneri scurte, în timp ce pentru perioade mai lungi este recomandată o concentrație de până la 25% sau reaplicarea produsului.

Pentru persoanele care petrec mult timp în aer liber, tratarea hainelor cu permetrin poate oferi o protecție suplimentară. Această substanță acționează ca insecticid și respinge căpușele.

Verificarea corpului după expunere, un pas crucial

După orice activitate în natură, este esențial să îți verifici corpul și hainele. În primele ore, căpușele se află de obicei în zona picioarelor sau a gleznelor, dar în timp pot migra către alte zone.

Zonele cele mai frecvent afectate sunt:

axilele

zona inghinală

scalpul și linia părului

spatele

În cazul expunerilor mai lungi, este recomandat să ceri ajutorul unei alte persoane pentru a verifica zonele greu accesibile.

Ce trebuie să faci dacă descoperi o căpușă pe piele

Dacă observi o căpușă atașată de piele, aceasta trebuie îndepărtată cât mai repede și corect. Se recomandă utilizarea unei pensete pentru a prinde căpușa cât mai aproape de piele, apoi tragerea fermă și constantă în sus.

Este important:

să nu strivești căpușa

să nu o răsucești

să nu aplici substanțe precum ulei, alcool sau căldură

Aceste metode populare pot determina căpușa să elibereze mai multe substanțe infectante în organism.

După îndepărtare, zona trebuie dezinfectată cu alcool sau spălată cu apă și săpun, iar mâinile trebuie curățate temeinic.

Cum recunoști o mușcătură de căpușă

Identificarea unei mușcături de căpușă nu este întotdeauna simplă. De multe ori, aceasta seamănă cu o înțepătură de țânțar sau alt insect, manifestată printr-o mică umflătură roșie.

Singura confirmare sigură este observarea căpușei atașate de piele. Spre deosebire de alte insecte, căpușele rămân fixate și se hrănesc timp de 24 până la 48 de ore.

În unele cazuri poate apărea o erupție cutanată. Deși erupția în formă de „ochi de taur” este asociată frecvent cu boala Lyme, aceasta nu apare întotdeauna și nu este specifică exclusiv acestei boli.

Simptomele care trebuie să te trimită la medic

După o mușcătură de căpușă, este important să monitorizezi apariția unor simptome precum:

febră

dureri de cap

dureri articulare

stare generală de rău

erupții cutanate

Dacă aceste simptome apar după expunerea într-o zonă cu risc, este recomandat să te adresezi medicului de familie sau unei unități medicale.

Specialiștii subliniază că, în multe cazuri, tratamentul este început pe baza suspiciunii clinice, fără a aștepta confirmarea prin analize, deoarece anticorpii pot apărea târziu în sânge.

Riscul de infecție și tratamentul

Riscul de transmitere a bolilor crește dacă căpușa a fost atașată o perioadă mai lungă și este deja umflată. Printre cele mai cunoscute boli transmise se numără:

boala Lyme

anaplasmoza

babesioza

Tratamentul diferă în funcție de tipul infecției. Unele boli bacteriene pot fi tratate cu antibiotice, în timp ce infecțiile virale beneficiază doar de tratament simptomatic.

Vigilența face diferența

Extinderea ariei de răspândire a căpușelor și creșterea duratei sezonului activ impun o atenție sporită din partea populației. Chiar dacă o zonă nu era considerată periculoasă în trecut, situația se poate schimba rapid.

Specialiștii atrag atenția că prevenția, verificarea atentă a corpului și intervenția rapidă în cazul unei mușcături sunt cele mai eficiente metode de protecție.

În sezonul cald, natura rămâne un loc de relaxare, dar și un mediu în care prudența este esențială.