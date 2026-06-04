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DCNews Stiri Un copil de 9 ani a murit după ce a fost prins sub un capac de canalizare în curtea fostei unități militare

Un copil de 9 ani a murit după ce a fost prins sub un capac de canalizare în curtea fostei unități militare

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 04 Iun 2026
Un copil de 9 ani a murit după ce a fost prins sub un capac de canalizare în curtea fostei unități militare Sursa Foto: @Vlădescu Bogdan Facebook
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Un băiat de 9 ani a murit marți în localitatea Limanu, județul Constanța, după ce ar fi fost prins sub un capac de canalizare în timp ce se juca.

Un copil în vârstă de 9 ani a murit marți, în localitatea Limanu din județul Constanța, în urma unui accident petrecut în curtea fostei unități militare de pe strada Morii, în circumstanțe care sunt acum investigate de polițiști, conform România TV.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, în jurul orei 16.00, polițiștii Secției 2 Vama Veche - 2 Mai au fost alertați printr-un apel la 112, fiind anunțat un incident în care un minor ar fi fost rănit într-un canal.

La sosirea echipajelor, informațiile s-au confirmat. Din primele verificări, s-a stabilit că băiatul, în vârstă de 9 ani, se juca în curtea unui imobil când ar fi fost prins sub un capac de canalizare.

Polițiștii au deschis un dosar penal

Un echipaj medical a intervenit de urgență la fața locului, însă cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind declarat decesul copilului.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă, unde urmează să fie efectuată autopsia pentru stabilirea exactă a cauzelor morții.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă.

Comunitatea locală din Limanu este profund afectată după moartea lui Gabriel

Victima, Gabriel, era elev în clasa a II-a la Școala Gimnazială Nr. 1 Limanu. Reprezentanții unității de învățământ au transmis un mesaj de condoleanțe după aflarea veștii.

„Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a elevului nostru (...) din clasa a II-a, al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Limanu, în urma unui tragic accident casnic. Întreaga comunitate școlară este alături de familia îndurerată în aceste momente de grea încercare și transmite sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să ofere putere și mângâere celor care l-au iubit. Drum lin printre îngeri, Gabriel!”

Comunitatea locală din Limanu a transmis numeroase mesaje de sprijin și condoleanțe familiei celui mic.

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