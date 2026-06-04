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DCNews Stiri Numărul milionarilor și averea lor au atins noi recorduri în 2025, arată un studiu

Numărul milionarilor și averea lor au atins noi recorduri în 2025, arată un studiu

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 04 Iun 2026
Numărul milionarilor și averea lor au atins noi recorduri în 2025, arată un studiu Bani. Foto: Pixabay
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Numărul milionarilor din întreaga lume și averea acestora au atins noi recorduri în 2025, impulsionate de creșterea piețelor bursiere și de temperarea inflației.

Numărul milionarilor din întreaga lume şi averea lor au continuat să crească în 2025, atingând noi recorduri, determinate de performanţa puternică a pieţei bursiere şi de o scădere a inflaţiei, potrivit unui studiu publicat joi de Capgemini, citat de AFP.

Firma de consultanţă defineşte persoanele bogate ca deţinând peste 1 milion de dolari care pot fi investiţi, excluzând reşedinţa principală.

Numărul bogaților a ajuns la 25,3 milioane anul trecut

Numărul lor a crescut cu 7,9%, ajungând la 25,3 milioane anul trecut, cu aproape 2 milioane mai mult decât în 2024, a calculat Capgemini în studiul său internaţional intitulat "World Wealth Report".

Averea lor totală a crescut cu 8,7%, ajungând la 98,3 trilioane - mii de miliarde - de dolari, un record şi cea mai mare creştere anuală din 2018.

"Pieţele de capital, sub impulsul câştigurilor legate de inteligenţa artificială, au fost principalul motor al creării de avere în cinci dintre cele şase regiuni geografice majore examinate", a declarat Capgemini.

În acelaşi timp, "averea celor bogaţi rămâne extrem de concentrată: 1% dintre ei deţin 34,8% din această avere".

În 2025, în pofida noilor tarife americane, indicii de pe Wall Street au fost susţinuţi de reducerile ratelor dobânzilor Fed şi de entuziasmul legat de inteligenţa artificială, înregistrând creşteri între 13% şi 20%.

În Europa, investitorii au urcat pe valul companiilor de apărare şi al planului masiv de investiţii publice promis în Germania. Frankfurt a câştigat 23,01%, Paris 10,41%, Milano 31,46% şi Londra 21,51%.

Creşterea cea mai puternică a numărului de milionari a fost în Asia-Pacific

Dar creşterea cea mai puternică a numărului de milionari (9,4%) a fost observată în Asia-Pacific, sub impulsul semiconductorilor, cu Japonia şi China în frunte.

În America de Nord, numărul acestora a crescut cu 9,1%, datorită Statelor Unite, care au înregistrat cei mai mulţi milionari noi în termeni absoluţi (+736.000, sau 9,2%, ajungând la 8,7 milioane).

După un declin în 2024, şi Europa a înregistrat o creştere a numărului de milionari cu 6,5%. Luxemburg (+13,5%) şi Germania (+11,1%) conduc clasamentul, mult înaintea Franţei (+2,7%).

Africa (+4,1%) şi America Latină (+0,3%) au înregistrat de asemenea creşteri, în timp ce Orientul Mijlociu a fost singura regiune care a înregistrat un declin (-1,4%), penalizată în special de scăderea preţului petrolului.

În ce priveşte populaţia ultra-bogată, cu active de cel puţin 30 de milioane de dolari, aceasta a crescut cu 9,4%, ajungând la aproximativ 250.000 de persoane. Averea lor a crescut cu 9,7%.

La studiul efectuat în ianuarie au participat 6.510 persoane bogate din America, Europa, Asia-Pacific şi Orientul Mijlociu, conform Agerpres. 

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