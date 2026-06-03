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DCNews Stiri Un bărbat a ajuns printre cei mai bogați oameni din lume fără să știe. În contul său au apărut brusc 21,8 miliarde de dolari

Un bărbat a ajuns printre cei mai bogați oameni din lume fără să știe. În contul său au apărut brusc 21,8 miliarde de dolari

Autor: Doinița Manic
Data publicării: 03 Iun 2026
imagine cu dolari Bărbatul nu știe de unde are suma uriașă în cont. Foto: Pexels
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Un bărbat și-a dat seama că a ajuns printre cei mai bogați oameni după ce a mers la magazin.

Un bărbat din Turcia a ajuns printre cei mai bogați oameni din lume fără să își dea seama. Cu un sold de aproximativ 21,8 miliarde de dolari în contul său, Ahmad Jahangard Takaloeste, în vârstă de 32 de ani, este acum unul dintre cei mai bogați ai lumii, după ce aproximativ 1 trilion de lire au apărut brusc, fără explicații, scrie Euronews.

Potrivit NTV, Takalo, un bărbat care s-a născut în Azerbaidjan, dar care locuiește în Turcia de aproximativ 10 ani, s-a dus la sucursala băncii sale pentru a afla ce se întâmplă după ce nu a putut plăti cu cardul bancar în timpul cumpărăturilor dintr-un supermarket.

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O examinare a conturilor sale ar fi arătat un sold disponibil de 999 miliarde 999 milioane 999 mii 999 lire și 99 kuruș în contul său.

Bărbatul habar nu are de unde au apărut banii

Takalo spusese că habar nu are cum au ajuns banii în cauză acolo. Din cauza circumstanțelor extraordinare, conturile sale au fost blocate și plasate sub investigație.

Într-o declarație acordată NTV, Takalo a declarat că a solicitat informații de la bancă, dar că nu i s-au oferit explicații detaliate, deoarece analiza este încă în desfășurare.

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El a adăugat că a întrebat chiar și Inteligența Artificială despre situația sa și că răspunsurile sugerează că un buget de această dimensiune ar putea fi folosit pentru a realiza proiecte majore de infrastructură sau pentru a achiziționa cantități substanțiale de aur.

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