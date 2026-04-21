Un ucrainean a cumpărat cel mai scump apartament din lume
Data actualizării: 22:09 21 Apr 2026 | Data publicării: 22:09 21 Apr 2026

Un ucrainean a cumpărat cel mai scump apartament din lume
Autor: Ioana Dinu

imagine cu bani, euro Bancnote euro. Sursa foto: Pexels

Un ucrainean a cumpărat la Monaco cel mai scump apartament din lume.

Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, considerat cel mai bogat om din țara sa, a achiziționat un apartament în Monaco cu 21 de camere și aproximativ 2.500 de metri pătrați, pentru 471 de milioane de euro. Este cea mai mare tranzacție imobiliară din istorie.

Potrivit agenției Bloomberg, apartamentul se întinde pe cinci etaje în cel mai luxos complex rezidențial din Principat, „Le Renzo”. Este construit într-o zonă recuperată din mare, în cartierul Maraterra, inaugurat de prințul Albert în 2024.

Cu mai multe terase cu vedere la Marea Mediterană, apartamentul are piscină privată, jacuzzi și cel puțin opt locuri de parcare, mai arată sursa citată. Tranzacția a fost finalizată în 2024, iar prețul depășește cele 310 milioane de euro obținute de dezvoltatorul imobiliar Nick Candy pentru vânzarea apartamentului său din cartierul londonez Chelsea, cel mai scump cunoscut până atunci.

O avere de 6 miliarde de euro

Bloomberg estimează că Ahmetov, care conduce un conglomerat industrial cu investiții în metalurgie, minerit și energie, are o avere de aproximativ 6 miliarde de euro. Investițiile sale imobiliare au atras atenția și în trecut. În 2019, el a cumpărat pe Riviera franceză vila Les Cedres, care i-a aparținut regelui Leopold al II-lea al Belgiei, pentru suma de 200 de milioane de euro.

