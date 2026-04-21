€ 5.0988
|
$ 4.3365
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0988
|
$ 4.3365
 
DCNews Stiri Industria militară, în pragul unei revoluții. Europa cu două viteze revine în prim-plan. E.S. Ovidiu Dranga, interviu
Data actualizării: 19:53 21 Apr 2026 | Data publicării: 19:53 21 Apr 2026

EXCLUSIV Industria militară, în pragul unei revoluții. Europa cu două viteze revine în prim-plan. E.S. Ovidiu Dranga, interviu
Autor: Anca Murgoci

război / agerpres război / agerpres

O altă superputere, Uniunea Europeană, nu reușește să elimine disputele interne.

Relația dintre NATO și Uniunea Europeană traversează un moment tensionat, pe fondul unor diferențe de viziune privind prioritățile în domeniul apărării.

Excelența Sa Ovidiu Dranga, ambasador al României, a vorbit despre acest subiect la DC News.

„Sunt evoluții foarte interesante și de natură să ne capteze atenția, fără doar și poate. Să le luăm pe rând. Aș începe de la tabloul mare și anume de la un episod nu neapărat încurajator în evoluția relației dintre NATO și Uniunea Europeană. Există o disputa, de fapt o neconcordanță de abordare, în ceea ce privește politica în domeniul industriei de apărare.

Financial Times notează că există discuții serioase în privința prioritizărilor legate de înarmarea Europei și de postura statelor membre NATO privind înarmarea și, desigur, revigorarea industriei de apărare în toate ramurile sale. Pe de altă parte, există această discuție foarte importantă despre Europa cu două viteze”, a zis Excelența Sa Ovidiu Dranga, ambasador al României.

Legat de înarmare, când se făceau reproșuri unor state europene că nu investesc suficient în apărare, se aveau în vedere nave uriașe de luptă, flotile de avioane performante. Însă acum vorbim despre bărci mici, drone, mini-submarine

În acest context, Excelența Sa Ovidiu Dranga, ambasador al României, a zis că anumite industrii se vor prăbuși pur și simplu, anumite platforme militare se vor reconfigura. 

„Nu mă feresc să anticipez o evoluție dramatică a abordării fundamentale în ceea ce privește dezvoltarea anumitor ramuri din industria de apărare. Eu cred că anumite industrii se vor prăbuși pur și simplu. Anumite platforme militare se vor reconfigura. Poate unele dintre ele vor dispărea la un moment dat, cu referire la blindate, la anumite sisteme de artilerie și așa mai departe. Sau, în orice caz, vor căpăta o altă întrebuințare și o altă formă. Este greu să ne imaginăm că evoluția acestui război din Ucraina va readuce în prim-plan importanța sistemelor greoaie, care sunt ușor de detectat din aer de drone din ce în ce mai performante, care atacă în roiuri organizate sau dirijate prin inteligență artificială. Trăim într-o epocă în care toate aceste lucruri se schimbă. Se schimbă configurația câmpului de luptă și acest proces este deja în desfășurare.

Prin urmare, unele ramuri ale industriei de apărare vor dispărea pur și simplu, făcând loc altora mai inovatoare, bazate pe inteligență artificială și pe tehnologii care încă nu au fost create, dar care vor fi probabil disponibile în câțiva ani.

De aici apare această dispută între NATO și Uniunea Europeană în ceea ce privește prioritățile. Acest program generos al Uniunii Europene este doar o parte dintr-un efort mai amplu, care vizează aproape 1.000 de miliarde de dolari și presupune suplimentarea bugetelor de apărare ale statelor membre până la 5%.

Acest pachet de 150 de miliarde reprezintă doar o parte din această investiție uriașă, care va determina o nouă etapă de dezvoltare a industriei de apărare”, a mai zis Ovidiu Dranga.

Europa cu două viteze

„Vorbeam și despre Europa cu două viteze. Discuțiile care se poartă în prezent sunt sub președinția cipriotă și nu este clar cum se vor încheia. Fără doar și poate, vor exista state care vor susține această idee a Europei cu două viteze și altele care se vor opune.

Cum ne poziționăm noi în această discuție și care vor fi consecințele pentru întregul proiect european rămâne de văzut”, a zis Ovidiu Dranga.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ovidiu dranga
razboi
ucraina
militari
europa
uniunea europeana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close