Parlamentul Italiei a adoptat legea privind educația sexuală în școli: Ce obligație vor avea instituțiile de învățământ

Şcolile şi liceele din Italia vor fi obligate să obţină permisiunea părinţilor pentru a le preda educaţie sexuală elevilor cu vârste începând de la 11 de ani, conform unei legi adoptate joi de parlamentul de la Roma şi criticată de opoziţia progresistă şi de ONG-uri, potrivit unei relatări a agenţiei EFE, transmite Agerpres.

Legea a fost adoptată în Senat şi va intra în vigoare, fiind deja votată favorabil de Camera Deputaţilor în decembrie.

Actul normativ le impune instituţiilor de învăţământ să obţină în prealabil consimţământul părinţilor pentru participarea copiilor acestora la orele de educaţie sexuală, care pot fi predate elevilor având vârsta de cel puţin 11 ani. Şcolile şi liceele vor fi de asemenea obligate să pună la dispoziţia părinţilor materialele didactice relevante.

Această lege "protejează copiii de confuzia propagandei de gen şi le restituie părinţilor vocea în chestiunile care privesc identitatea de gen", a explicat iniţiatorul actului normativ, ministrul italian al învăţământului, Giuseppe Valditara, membru al partidului de extremă-dreapta Liga.

Dar legea este criticată dur de opoziţia progresistă şi de unele asociaţii, care consideră că ea subminează eforturile de a le oferi educaţie sexuală şi afectivă minorilor într-o ţară marcată grav de violenţa de gen.

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Opoziția din Italia critică dur legea privind educația sexuală

Astfel, Partidul Democrat, principala formaţiune de opoziţie, a descris noua lege drept "o ruşine care întoarce Italia în Evul Mediu", după cum a spus purtătorul său de cuvânt pentru drepturile omului şi de asemenea activist LGBT, Alessandro Zan.

"În loc să consolideze educaţia sexo-afectivă într-o ţară devastată zilnic de feminicide, violenţă de gen şi delicte motivate de ură, dreapta face opusul subordonând învăţarea faţă de consimţământul părinţilor, ca şi cum copiii ar trebui să aştepte permisiunea lor pentru a avea relaţii", se mai plânge acelaşi partid în reacţia sa.

Şi preşedintele asociaţiei "Gaynet", care apără drepturile persoanelor LGBT, Rosario Coco, a acuzat guvernul condus de Giorgia Meloni că în acest mod "renunţă în mod deschis să transmită" tinerelor generaţii sfaturi despre sexualitate, discriminare şi boli cu transmitere sexuală.

La rândul ei, fundaţia "Una Nessuna Centomila", dedicată combaterii violenţei de gen, afirmă că Italia este deja rămasă în urmă la nivel internaţional la capitolul educaţiei sexuale şi că această lege nu va face decât să "crească obscurantismul", abandonând tinerii în faţa căutărilor pe internet.

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