Incident pe aeroportul din Frankfurt: Trenul de aterizare al unui Boeing 787 s-a rupt în timpul staționării / video

Mai mulţi membri ai personalului au fost răniţi după ce partea din faţă (jamba de bot) a trenului de aterizare al unui avion Boeing 787 al companiei Lufthansa s-a rupt joi în timp ce aeronava era parcată la o poartă de îmbarcare a aeroportului din Frankfurt, a anunţat compania aeriană germană, potrivit Reuters şi Agerpres.

Pasagerii încă nu erau îmbarcaţi în momentul incidentului, dar la bordul avionului se aflau membrii echipajului şi angajaţi din personalul de la sol. "Mai mulţi membri ai personalului au fost răniţi şi primesc îngrijiri medicale", a menţionat compania aeriană. "În prezent investigăm circumstanţele exacte împreună cu autorităţile relevante", a adăugat Lufthansa.

Incidentul a avut loc la ora 12:45 (10:45 GMT). Avionul, rămas parţial pe burtă după colapsul părţii frontale a trenului de aterizare, urma să decoleze spre Los Angeles.

Avionul Boeing 787, din care Lufthansa operează varianta 787-9, este o achiziţie relativ recentă a companiei aeriene germane, care şi-a planificat să retragă treptat avioanele mai puţin eficiente şi să îşi simplifice flota.

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