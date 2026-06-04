€ 5.2581
|
$ 4.5223
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2581
|
$ 4.5223
 
DCNews Stiri Incident pe aeroportul din Frankfurt: Trenul de aterizare al unui Boeing 787 s-a rupt în timpul staționării / video

Incident pe aeroportul din Frankfurt: Trenul de aterizare al unui Boeing 787 s-a rupt în timpul staționării / video

Autor: Elena Aurel
Data publicării: 04 Iun 2026
avion avioane aeroport Avioane. Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Mai multe persoane au fost rănite după ce partea din faţă a trenului de aterizare al unui avion Boeing 787 s-a rupt în timp ce aeronava era parcată la aeroportul din Frankfurt.

Mai mulţi membri ai personalului au fost răniţi după ce partea din faţă (jamba de bot) a trenului de aterizare al unui avion Boeing 787 al companiei Lufthansa s-a rupt joi în timp ce aeronava era parcată la o poartă de îmbarcare a aeroportului din Frankfurt, a anunţat compania aeriană germană, potrivit Reuters şi Agerpres. 

Pasagerii încă nu erau îmbarcaţi în momentul incidentului, dar la bordul avionului se aflau membrii echipajului şi angajaţi din personalul de la sol. "Mai mulţi membri ai personalului au fost răniţi şi primesc îngrijiri medicale", a menţionat compania aeriană. "În prezent investigăm circumstanţele exacte împreună cu autorităţile relevante", a adăugat Lufthansa.

Incidentul a avut loc la ora 12:45 (10:45 GMT). Avionul, rămas parţial pe burtă după colapsul părţii frontale a trenului de aterizare, urma să decoleze spre Los Angeles.

Avionul Boeing 787, din care Lufthansa operează varianta 787-9, este o achiziţie relativ recentă a companiei aeriene germane, care şi-a planificat să retragă treptat avioanele mai puţin eficiente şi să îşi simplifice flota.

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Aeroport Frankfurt
germania
avion
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
În timp ce unii așteptau anunțul despre noul premier, lumea era fascinată de scandalul dintre Beregoi și Bostănică. Explicația psihologului Leca despre bătaia dintre vedetele care par să aibă totul
Publicat acum 17 minute
IMM-urile, sub presiune: Cătălin Leonte (FNGCIMM): Cum poate fi redusă povara asupra firmelor / video
Publicat acum 27 minute
Eugen Tomac, premier desemnat. Ilie Bolojan: Am rezerve că un Guvern tehnocrat va avea rezultate
Publicat acum 47 minute
Răzvan Dumitrescu vine cu înregistrările pe care unii și-ar fi dorit să nu existe: Ar putea explica foarte bine ceea ce se întâmplă astăzi
Publicat acum 47 minute
Incident pe aeroportul din Frankfurt: Trenul de aterizare al unui Boeing 787 s-a rupt în timpul staționării / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 16 minute
Cezar Drăgoescu, "Breaking News" despre Încroșnatu, în direct la DC NEWS. Răzvan Dumitrescu: O minciună! E ca în bancul de la Radio Erevan
Publicat acum 6 ore si 49 minute
Eugen Tomac, desemnat premier. Nicușor Dan: Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție e un premier independent / live text
Publicat acum 11 ore si 40 minute
Scandal ca la ușa cortului într-un restaurant din Capitală. Andreea Bostanica și surorile Beregoi s-au luat la bătaie - VIDEO
Publicat acum 47 minute
Răzvan Dumitrescu vine cu înregistrările pe care unii și-ar fi dorit să nu existe: Ar putea explica foarte bine ceea ce se întâmplă astăzi
Publicat acum 3 ore si 24 minute
Udrea: Inocenții se minunau și se minunează... Cum de a apărut aceasta variantă, Tomac premier?
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close