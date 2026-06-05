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DCNews Stiri Info utile Corneliu Ștefan: Gala de Excelență a Județului Dâmbovița – Ediția a V-a

Corneliu Ștefan: Gala de Excelență a Județului Dâmbovița – Ediția a V-a

Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 05 Iun 2026
Gala Foto: Facebook Corneliu Ștefan
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O seară dedicată valorii, performanței și oamenilor care duc numele județului Dâmbovița mai departe prin talent, muncă și excelență, a ținut să transmiotă, Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean.

În cadrul celei de-a V-a ediții a Galei de Excelență a Județului Dâmbovița au fost onorate personalități remarcabile din domenii diverse, care reprezintă adevărate modele pentru comunitatea noastră:

-  Dr. Ovidiu Țoni – pentru profesionalismul și dedicarea puse în slujba sănătății.

-  Maria Cârneci – una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din România.

-  Victor Mihalache – actor apreciat și promotor al culturii și artei teatrale.

-  Matilda Zmărăndescu – campioană europeană la Jiu-Jitsu, exemplu de perseverență și performanță.

-  Dan Țopa – pentru contribuția valoroasă adusă promovării culturii.

-  Vasile Lupașc – scriitor, actor și campion mondial la arte marțiale, un model pentru comunitatea noastră.

-  Elina Velica – soprană de excepție și ambasador al valorilor muzicii lirice.

-  Cătălin Sprînceană – pentru contribuția la dezvoltarea sportului românesc.

Felicitări tuturor pentru realizările deosebite și pentru contribuția adusă la promovarea județului Dâmbovița și a României!

Excelența merită recunoscută, apreciată și celebrată!

La mulți ani, Dâmbovița!

La mulți ani, tuturor dâmbovițenilor de pretutindeni!, a fost mesajul liderului PSD Dâmbovița.

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