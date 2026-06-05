Corneliu Ștefan: Gala de Excelență a Județului Dâmbovița – Ediția a V-a

În cadrul celei de-a V-a ediții a Galei de Excelență a Județului Dâmbovița au fost onorate personalități remarcabile din domenii diverse, care reprezintă adevărate modele pentru comunitatea noastră:

- Dr. Ovidiu Țoni – pentru profesionalismul și dedicarea puse în slujba sănătății.

- Maria Cârneci – una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din România.

- Victor Mihalache – actor apreciat și promotor al culturii și artei teatrale.

- Matilda Zmărăndescu – campioană europeană la Jiu-Jitsu, exemplu de perseverență și performanță.

- Dan Țopa – pentru contribuția valoroasă adusă promovării culturii.

- Vasile Lupașc – scriitor, actor și campion mondial la arte marțiale, un model pentru comunitatea noastră.

- Elina Velica – soprană de excepție și ambasador al valorilor muzicii lirice.

- Cătălin Sprînceană – pentru contribuția la dezvoltarea sportului românesc.

Felicitări tuturor pentru realizările deosebite și pentru contribuția adusă la promovarea județului Dâmbovița și a României!

Excelența merită recunoscută, apreciată și celebrată!

La mulți ani, Dâmbovița!

La mulți ani, tuturor dâmbovițenilor de pretutindeni!, a fost mesajul liderului PSD Dâmbovița.