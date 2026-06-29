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Ai nevoie de certificatul de atestare fiscală?

Ai nevoie de certificatul de atestare fiscală? Îl poți obține online în 10 minute, dacă îndeplinești această condiție.

Persoanele care dețin un cont în portalul online pot obține certificatul de atestare fiscală în doar câteva minute, fără a mai aștepta termenul obișnuit de procesare, care poate ajunge la una sau două zile lucrătoare.

Documentul este generat direct din contul utilizatorului, în aproximativ 10 minute, ceea ce simplifică semnificativ procedura pentru cei care au nevoie urgentă de acesta.

Cu alte cuvinte, dacă ai deja un cont în platformă, poți solicita și descărca certificatul de atestare fiscală online, rapid și fără perioada standard de așteptare.

Cei care nu și-au creat încă un cont se pot înregistra pentru a beneficia de această facilitate și pentru a obține documentul într-un timp mult mai scurt.

Certificatul de atestare fiscală este solicitat în numeroase situații, precum tranzacții imobiliare sau auto, înscrieri și alte proceduri administrative desfășurate în relația cu instituțiile statului.