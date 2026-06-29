Studiu: românii aleg din ce în ce mai des brazi artificiali premium

Într-o perioadă în care consumatorii compară mai atent orice achiziție, piața brazilor artificiali evoluează într-o direcție care, la prima vedere, pare surprinzătoare. Deși oferta de produse accesibile este mai mare ca oricând, interesul se mută treptat către modelele premium, iar comercianții specializați spun că întrebările primite de la clienți sunt mult mai tehnice decât în trecut. Consumatorii vor să știe din ce materiale sunt realizate ramurile, cât de realist arată bradul după montaj și dacă își va păstra aspectul după mai multe sezoane.

Schimbarea nu înseamnă că românii cumpără mai mult decât înainte, ci că aleg diferit. În locul deciziilor luate exclusiv în funcție de preț, consumatorii încearcă să afle cum va arăta bradul după montaj, din ce materiale este realizat și dacă va putea fi folosit fără probleme și peste câțiva ani.

Astăzi nu mai contează doar înălțimea sau prețul, cumpărătorii întreabă dacă ramurile sunt realizate din polietilenă sau PVC, cât de bogată este coroana după modelare, dacă există fotografii reale făcute de clienți și cât de stabil rămâne bradul după ce este complet decorat.

Interesul pentru informații detaliate și ghiduri despre brazi artificiali a crescut, semn că procesul de cumpărare începe cu documentarea, nu cu alegerea primului produs disponibil.

Diferențele dintre modele nu mai sunt evaluate din fotografiile de catalog. O fotografie bine realizată poate face aproape orice brad să arate spectaculos, însă experiența de acasă este cea care contează.

După montaj apar diferențele pe care cumpărătorii nu le observă în imaginile de prezentare: cât de bine acoperă ramurile interiorul bradului, cât timp este necesar pentru modelare, dacă forma rămâne echilibrată și dacă ornamentele pot fi distribuite uniform fără să lase goluri vizibile. De aceea, consumatorii caută în prezent fotografii de la clienți și videoclipuri realizate după montaj, nu doar imaginile oficiale publicate în magazinele online.

Materialele folosite au început să influențeze decizia de cumpărare. Până nu demult, puțini consumatori știau diferența dintre acele din PVC și cele din polietilenă (PE). Astăzi, aceste detalii sunt discutate frecvent înainte de comandă.

Modelele premium folosesc adesea ace 3D din PE pe ramurile exterioare și completează interiorul cu ramuri din PVC pentru a obține un volum mai mare. Nu este singurul criteriu important, dar este unul dintre elementele pe care cumpărătorii îl compară tot mai des, alături de diametrul coroanei, numărul de ramuri și tipul suportului.

Segmentul brazi de lux continuă să se extindă. Comercianții specializați spun că interesul pentru modelele premium nu mai este limitat la câteva produse aflate în partea superioară a gamei.

Oferta s-a diversificat, iar diferențele dintre modele sunt astăzi mult mai bine definite decât în urmă cu câțiva ani.

Categoria brazi de lux reunește produse care pun accent pe realism, densitatea coroanei, calitatea finisajelor și rezistența în timp.

Pentru cumpărători, acestea au devenit criterii mai importante decât simpla comparație a prețurilor.

Dacă în trecut un brad artificial era ales în principal pentru că putea înlocui unul natural, astăzi comparațiile sunt mult mai detaliate. Oamenii citesc recenzii, urmăresc prezentări video, analizează specificațiile tehnice și încearcă să estimeze cum va arăta produsul după mai multe montări.

Toate acestea arată că piața brazilor artificiali intră într-o etapă de maturizare.

Într-un segment în care diferențele de preț pot fi semnificative, cumpărătorii sunt mai bine informați și acordă mai multă atenție calității produsului decât o făceau în urmă cu doar câțiva ani.