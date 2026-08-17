Transportul public din București, în colaps. După ce STB a intrat în insolvență, Metrorex ar putea rămâne fără curent/ Radu Miruță, precizări - UPDATE

Stație de metrou. Sursa Foto: Agerpres

Transportul public din București se confruntă cu o nouă criză financiară, după propunerea de intrare a STB în procedura de insolvență. Metrorex riscă, la rândul său, să rămână fără energie electrică, după ce Hidroelectrica a transmis un preaviz de deconectare pentru o datorie de peste 11,5 milioane de lei.

UPDATE: Radu Miruță, precizări privind cazul Metrorex

Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, a transmis, luni seară, că Metrorex nu se află „în situația de a fi deconectat, ci se încearcă o negociere pentru eșalonarea plății” spre Hidroelectrica.

„Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună și trebuie să o plătească. Nu a plătit-o de trei luni și a primit o notificare. Am vorbit și săptămâna trecută, și în această seară cu domnul director al Hidroelectrica. Nu suntem în situația în care Metrorex să fie deconectat, ci se încearcă o negociere pentru eșalonarea plății. Între timp, am extins misiunea Corpului de Control la Metrorex, fiindcă acolo banii nu sunt utilizați în cel mai eficient mod”, a transmis, luni seară, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

Știre inițială

Metrorex riscă să fie deconectat de la alimentarea cu energie electrică, după ce Hidroelectrica a transmis un preaviz în acest sens. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a solicitat conducerii companiei explicații privind facturile neachitate și măsurile luate pentru achitarea datoriilor.

Informația este prezentată într-o adresă transmisă de Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, către directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș. Documentul a fost obținut de Club Feroviar.

Metrorex are datorii de 11,5 milioane de lei la Hidroelectrica

„Stimată doamnă Director General,

Având în vedere preavizul de deconectare nr. 96656.PRNC.2026 din data de 09.08.2026 (anexat prezentei), transmis spre informare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de către S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., în calitate de furnizor de energie electrică pentru clientul Metrorex S.A., și înregistrat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu nr. 4865/13.08.2026, vă rugăm să ne comunicați până marți, 18 august 2026, situația privind neachitarea facturilor emise de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Potrivit preavizului de deconectare menționat, în evidențele furnizorului figurează un sold restant în cuantum de 11.521.602,22 lei, reprezentând contravaloarea energiei electrice furnizate în baza contractului aplicabil, precum și orice alte sume aferente, calculate potrivit facturilor fiscale și/sau ratelor de plată eșalonate emise și transmise către Metrorex S.A”, se arată în document.

Solicitările Ministerului Transporturilor

Radu Miruță îi solicită Marianei Miclăuș să explice cauzele care au dus la neachitarea la termen a facturilor emise de Hidroelectrica și să prezinte situația detaliată a sumelor restante, inclusiv facturile și perioadele aferente. De asemenea, ministrul cere informații despre demersurile făcute până acum pentru achitarea obligațiilor de plată, precum și despre măsurile concrete și calendarul estimat pentru stingerea debitului de 11.521.602,22 lei.

„Având în vedere riscul de întrerupere a furnizării energiei electrice și consecințele pe care o eventuală deconectare le-ar putea genera asupra desfășurării activității Metrorex S.A., vă solicităm să întreprindeți, în regim de urgență, demersurile necesare pentru soluționarea situației și să ne transmiteți informațiile solicitate în termenul indicat”, mai precizează ministrul Miruță.

Metrorex nu are aprobat încă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

STB, situație dezastruoasă

Situația Metrorex vine în contextul problemelor financiare grave cu care se confruntă și celălalt mare operator de transport public din Capitală, STB. Consiliul General al Municipiului București a aprobat, pe 21 iulie, declanșarea procedurii de insolvență pentru Societatea de Transport București (STB), după ce compania a acumulat datorii de peste 1,7 miliarde de lei.

Reprezentanții Capitalei susțin că insolvența reprezintă o soluție pentru redresarea financiară a societății și pentru asigurarea continuității serviciului public de transport. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a susținut, la finalul lunii iulie, că STB se află într-o „insolvență nedeclarată” încă din 2020, pe fondul datoriilor acumulate către ANAF și al penalităților care au ajuns la valori de ordinul miliardelor de lei.