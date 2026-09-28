Circ la procesul de anulare a decretului de desemnare ca premier a lui Siegfried Mureșan? Andi Grosaru: Eu am chemat jandarmii

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Avocatul Andi Grosaru a venit cu o reacție după ședința de judecată a Curții de Apel București de luni, 28 septembrie, unde a fost analizată cererea de suspendare a decretului de desemnare a premierului Siegfried Mureșan, depusă de mama sa, Ioana Grosaru.

Luni, 28 septembrie, la Curtea de Apel București, a avut loc procesul de anulare a decretului de desemnare ca premier a lui Siegfried Mureșan, după ce deputata neafiliată Ioana Grosaru, reprezentantă în Parlament a comunității italiene, a solicitat acest lucru instanței.

Ioana Grosaru a fost reprezentată de către fiul ei, avocatul Andi Grosaru, fost parlamentar. Presa #rezist a scris în cursul zilei că acesta ar fi făcut "circ" în sala de judecată, iar DC NEWS l-a contactat pentru a obține o reacție. Andi Grosaru a negat acuzațiile.

"Este rușinos. Nu a fost absolut deloc astăzi un circ. Circ l-au făcut cei de la Administrația Prezidențială", a declarat Andi Grosaru.

Cât despre faptul că în sala de judecată au intervenit jandarmii, Andi Grosaru a declarat: "Astăzi la Curtea de Apel am vrut să consult dosarul la grefieră și au venit două persoane, două doamne care s-au recomandat ca fiind reprezentantele Administrației Prezidențiale, fluturând o legitimație din plastic cu însemnele României. (...) Eu am solicitat intervenția jandarmilor să vină să le legitimeze pentru că ele se legitimau cu niște bucăți de plastic care nu reprezintă un document de identificare a unei persoane. Nici măcar cei doi băieței din partea Administrației Prezidențiale care s-au recomandat ca fiind consilieri nu s-au legitimat și au luat-o foarte tare pe judecătoare. S-au tutuit, mai țipau, vorbeau ba unul, ba altul. La început s-au prezentat două consiliere, după aia au venit patru. În loc să stea un consilier, stăteau toți patru", a mai declarat Andi Grosaru.

De ce se cere anularea decretului prezidențial de desemnare a lui Siegfried Mureșan

Andi Grosaru a explicat că mama sa, Ioana Grosaru, nu a fost prezentă în sala de judecată pentru că așa au decis ambii, că e suficientă prezența avocatului. El a vorbit și despre motivele pentru care se cere anularea decretului prezidențial de desemnare a lui Siegfried Mureșan.

"Problema este că acest decret nu a respectat în primul rând prevederile legii și Constituției, nici măcar prevederea de la art. 103 din Constituție, potrivit căreia președintele se consultă cu partidul care are majoritate absolută nu a fost respectată. Nu există un partid în Parlamentul României care să aibă majoritate absolută și mai mult decât atât, dacă nu îndeplinește prima condiție, mai este a doua condiție - să te consulți cu toate formațiunile politice din Parlament, printre care și Asociația Italienilor din România, care nu au fost chemați la consultări. Deci art. 103 din Constituție nu a fost îndeplinit", a declarat Andi Grosaru pentru DC NEWS.