Spitalul Județean Galați, investiție verde de 23,3 milioane de lei pentru centrala termică

Foto: Facebook Costel Fotea

Am dat în folosință centrala termică a Spitalului Clinic Județean "Sf. Apostol Andrei" din Galați, complet modernizată și retehnologizată, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

"Este o investiție verde a Consiliului Județean Galați, în valoare de 23,3 miliuoane de lei, realizată cu finanțare prin Programul Regional Sus-Est 2021 -2027, care contează enorm pentru unitatea medicală. Pentru căun sistem de termoficare mai eficient înseamnă în primul rând căldură, apă caldă și condiții mai bune pentru pacienți și pentru pacienți și pentru cei care îi îngrijesc", a anunțat Costel Fotea.

"Vechea centrală, dată în funcțiune în anii '70, a fost refăcută din temelii și adusă la cele mai înalte standarde. Era absolut necesar să facem acest lucru! Centrala termică este un obiectiv de interes major, dat fiind faptul că deservește Spitalul Județean Galați, unitate medicală cu 1.250 de paturi și o suprafață desfășurată de aproape100.000 mp - saloane și spații medicale.

Lucrările au vizat atât consolidarea structurii existente, cât și modernizarea completă a instalațiilor și echipamentelor aferente centralei. Rezultatul? Consumul energetic a fost redus cu peste 40%, în condițiile în care facturile spitalului cu energia sunt, în prezent, de aproximativ 5 milioane de lei/an.

Printre lucrările relizate se numără consolidarea fundațiilor, stâlpilor și grinzilor, inclusiv cu sisteme din fibră de carton, precum și consolidarea planșeelor și a zidăriei clădirii centralei termice . Instalațiile termice au fost modernizate prin montarea unu cazan nou pe gaz de 1.250 Kw, repararea unui cazan de 2.510 kW și înlocuirea unor echipamente și conducte principale.

Un accent deosebit am pus pe energia verde, regenerabilă. Pentru prepararea apei calde au fost instalate 200 de panouri solare, cu o capacitate de 50 Kw, 5 pompe de căldură, cu o putere totală de 80 Kw, și patru vase de acumulare cu o capacitate de 20.000 de litri. Apa caldă este preparată cu prioritate folosind energia solară și pompele de căldură, iar atunci când acestea nu sunt suficiente, sistemul comută automat pe cazanele existente.

Totul este monitorizat și controlat printr-un dispecerat automatizat SCADA, care permite reglarea de la distanță a instalațiilor.

Investim pentru un Spital Județean modern, eficient, cu servicii de calitate pentru toți gălățenii, a ținut să precizeze președintele PSD Galați.