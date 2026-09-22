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Explozie provocată de o butelie de gaz în Sectorul 5 din Capitală

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
pompier luptand cu focul; incendiu
Un incendiu violent. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @hudazip01

O butelie de gaz aflată într-o curte a explodat, marți după-amiază, în Sectorul 5 din Capitală.

În urmă cu scurt timp, am intervenit pe strada Mihai Vodă din Sectorul 5 al Capitalei, ca urmare a producerii unei explozii la o butelie de gaz, aflată într-o curte. Explozia nu a fost urmată de incendiu.

Ca urmare a evenimentului, două victime ce prezentau arsuri, au fost asistate medical de către echipajele de la fața locului și ulterior transportate la spital, după cum urmează:

- 1 victimă la Spitalul Universitar de Urgență București;

- 1 victimă la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni.

Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și patru echipaje de prim ajutor.

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