Bricul Mircea a revenit în România. Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat importanţa misiunilor marinarilor români

Bricul Mircea. Sursa: Agerpres

Nava şcoală Mircea s-a întors în România, după Marşul Transatlantic. Bricul Mircea a participat la festivităţile de 4 iulie din SUA, de Ziua Independenţei.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj marinarilor români. Acesta a fost citit de consilierul prezidenţial Marius Lazurca, la Constanţa.

"După cinci luni petrecute pe mare, Nava-Școală „Mircea” se întoarce, raportând „misiune îndeplinită”. Bine ați revenit acasă, dragi marinari!

Vă felicit pe toți – comandant, ofițeri, maiștri militari, subofițeri și cadeți – și vă mulțumesc pentru profesionalismul, disciplina și demnitatea cu care ați purtat pavilionul României peste Atlantic.

Această călătorie a însemnat mai mult decât un marș de instrucție. Escalele în porturi de pe ambele maluri ale Atlanticului, întâlnirile cu marinari din țările aliate și partenere, precum și participarea la marile reuniuni ale velierelor-școală au făcut din nava noastră școală un adevărat ambasador al României pe mările și oceanele lumii.

Dragi cadeți,

Pregătirea teoretică pe care ați primit-o în Academia Navală și experiența practică pe care tocmai ați dobândit-o sunt pilonii carierei dumneavoastră de marinari pe care se pot baza Forțele Navale și întreaga mare familie a Armatei României, din care faceți parte.

Contribuția dumneavoastră este cu atât mai importantă cu cât traversăm o perioadă în care zona Mării Negre este marcată de provocări majore generate de războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

De aceea, dumneavoastră, alături de ceilalți marinari militari și instituții din cadrul sistemului național de securitate, sunteți chemați să mențineți apele noastre teritoriale sigure și să participați la protejarea infrastructurii și a intereselor economice ale României în zona contiguă și în cea economică exclusivă.

Marea Neagră rămâne de o importanță deosebită pentru securitatea întregii regiuni euro-atlantice, iar consolidarea cooperării cu aliații și partenerii noștri este definitorie pentru întărirea posturii de descurajare și apărare pe întregul Flanc Estic.

În egală măsură, securitatea navigației în Marea Neagră are implicații semnificative la nivel regional și global, iar România, prin Forțele Navale și celelalte instituții din cadrul sistemului național de securitate, are un rol esențial în acest sens.

Modernizarea Forțelor Navale Române rămâne o prioritate și va continua în ritm susținut. În acest an, o nouă navă a intrat în dotarea Forțelor Navale, Corveta „Contraamiral August Roman”, cu capabilități de luptă sporite. Tehnologiile de ultimă generație, programele de înzestrare și investițiile în nave, sisteme de luptă și infrastructură trebuie să le ofere marinarilor români instrumentele de care au nevoie pentru a răspunde în mod eficient tuturor provocărilor.

Dar, mai presus de toate, cea mai importantă resursă rămâneți dumneavoastră, marinarii. Sistemul de învățământ militar, din care face parte și Nava-Școală „Mircea”, va continua să formeze caractere puternice, care să poarte cu mândrie și curaj pavilionul României și să apere țara, indiferent de sacrificiile pe care această nobilă datorie le cere.

Dragi marinari,

Vă mulțumesc pentru misiunea îndeplinită, pentru profesionalismul de care ați dat dovadă și pentru felul în care ați reprezentat România.

Le mulțumesc, de asemenea, familiilor dumneavoastră, care vă sunt alături și vă sprijină în cariera pe care v-ați ales-o.

Bun cart înainte!", a transmis preşedintele Nicuşor Dan, conform unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

Custodele Coroanei, mesaj de felicitare

Custodele Coroanei Române, Majestatea Sa Margareta, a adresat un mesaj de felicitare echipajului Navei-Şcoală "Mircea", la întoarcerea din Marşul Transatlantic, în care subliniază că prezenţa militarilor noştri a reafirmat angajamentul României faţă de principiile şi valorile marii familii transatlantice.

"Cu bucurie salut întoarcerea în ţară a Navei-Şcoală 'Mircea', la finalul unei misiuni importante pentru Forţele Navale Române. La împlinirea a 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite ale Americii la New York, istorica noastră Navă-Şcoală s-a alăturat unei sărbători a multor naţiuni, într-un timp în care unitatea Alianţei Nord-Atlantice este esenţială pentru securitatea internaţională. Prezenţa militarilor noştri a reafirmat angajamentul României faţă de principiile şi valorile marii familii transatlantice. La sosirea acasă, trimit întregului echipaj, marinarilor militari şi cadeţilor, cele mai calde felicitări pentru încheierea cu bine a acestei îndelungate misiuni. Timp de 153 de zile, aţi purtat drapelul naţional pe mările şi oceanele lumii şi aţi dus în cele douăsprezece ţări în care aţi acostat solia unei Românii demne, deschise şi loiale valorilor sale", a transmis, miercuri, MS Margareta.

În mesaj se reaminteşte că "de aproape nouă decenii, de când Nava-Şcoală a intrat în serviciul Marinei Militare Române în anul 1939, în timpul domniei Regelui Carol al II-lea, s-au format numeroase generaţii, care şi-au însuşit nu numai cunoştinţele profesiei de marinar militar, ci şi disciplina, responsabilitatea şi spiritul de echipă pe care le presupune această vocaţie".

"Prin fiecare astfel de călătorii de instruire, de documentare şi de practică militară, tradiţia continuă. Sunt încredinţată că experienţa nepreţuită şi de neuitat a acestor luni va rămâne pentru fiecare un reper de seamă al formării ca militar şi ca om. Atât tinerii marinari din anii 1930, cât şi cei de astăzi, îşi fac datoria cu demnitate, responsabilitate şi devotament faţă de România şi faţă de năzuinţele ei. Principele Radu şi cu mine am avut bucuria de a vă întâlni înaintea plecării şi de a vă ura drum bun. Astăzi, la întoarcerea acasă, am venit din nou, alături de părinţii, familia şi prietenii voştri pentru a vă ura bun venit acasă. Aşa să ne ajute Dumnezeu!", a mai transmis Custodele Coroanei Române, MS Margareta.