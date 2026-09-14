Grupul german EDS pleacă din România și închide cea mai mare tipografie comercială din țară: Zeci de angajați, afectați

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Grupul german EDS se retrage din România și va închide până la sfârșitul anului 2026 cea mai mare tipografie comercială din țară.

Grupul german Euro-Druckservice (EDS), proprietarul celei mai mari tipografii comerciale din România, va închide până la 31 decembrie 2026 unitatea de producție de la Ghimbav, județul Brașov. Compania își justifică retragerea de pe piața românească prin scăderea prelungită a cererii și creșterea puternică a costurilor de producție, potrivit bzb.ro.

Angajații au fost deja informați de conducerea companiei cu privire la decizia luată. În 2025, EDS România avea 84 de angajați.

EDS a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri, de la 101,98 milioane de lei la 90,97 milioane de lei. Compania a trecut și pe pierdere, raportând un rezultat negativ de 5,5 milioane de lei, după un profit net de aproximativ 250.000 de lei în anul precedent.

Cerere în scădere și costuri tot mai mari

Potrivit grupului german, retragerea de pe piața românească este determinată de reducerea constantă a cererii și de majorarea costurilor cu energia și forța de muncă. Reprezentanții companiei au mai explicat că achiziția hârtiei a ajuns să coste semnificativ mai mult în România decât în alte unități ale grupului din Europa.

„Acest pas reflectă schimbarea cerinţelor clienţilor şi ne permite să ne optimizăm capacităţile din reţeaua de producţie europeană, continuând în acelaşi timp să oferim clienţilor noştri servicii fiabile şi de înaltă calitate”, a transmis CEO-ul grupului EDS, Tomas Kramar.

Fabrica din Ghimbav a funcționat timp de aproape două decenii

Tipografia din Ghimbav și-a început activitatea în 2008, după o investiție de 20 de milioane de euro. Aceasta produce în principal cataloage comerciale, inserturi și broșuri publicitare și asigură servicii de tipar offset rotativ, prepress, finisare și logistică.

Compania mai are un birou comercial în București. După preluarea de către fondul ceh de investiții Jet Investment, în 2022, grupul Euro-Druckservice are în prezent peste 1.300 de angajați și își desfășoară activitatea prin unități de producție din Germania, Cehia, Polonia și Ungaria.

Grupul german EDS nu este singura companie străină care își închide activitatea în România. În ultimii ani, mai multe grupuri internaționale au decis să își vândă afacerile locale, să închidă fabrici sau să își mute producția în alte țări.