Aproape 60% dintre infracțiunile din școli sunt loviri sau alte violențe. Poliția verifică siguranța elevilor

Liceeni - FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @Anna Tolipova

Aproape 60% dintre infracțiunile înregistrate în zona școlilor sunt loviri și alte violențe. În Buzău, oamenii legii verifică măsurile de siguranță din unitățile de învățământ.

Aproximativ 60% din totalul infracţiunilor din mediul şcolar sunt loviri sau alte violenţe, urmate de furturi şi ameninţări, relevă o situaţie întocmită de Poliţie, context în care oamenii legii au demarat verificări pentru a vedea dacă unităţile de învăţământ deţin sisteme de supraveghere şi securitate, dar şi campanii de prevenire a violenţei şi bullying-ului în rândul elevilor.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, în anul şcolar precedent au funcţionat, în mediul public şi în mediul privat, 457 de unităţi de învăţământ preuniversitar, dintre care 110 în mediul urban şi 347 în mediul rural.

"Dintre cele 457 de unităţi de învăţământ, 379 au implementat măsurile de securitate prevăzute în analizele de risc la securitatea fizică, deţinând sisteme de securitate (pază umană şi sisteme tehnice de alarmare împotriva efracţiei). 76 dintre ele dispuneau concomitent de pază umană şi de sisteme tehnice de alarmare împotriva efracţiei, o singură unitate de învăţământ fiind asigurată exclusiv cu pază umană. 57 unităţi de învăţământ nu dispun de sisteme de securitate (pază umană şi sisteme tehnice de alarmare împotriva efracţiei)", a transmis IPJ Buzău.

IPJ Buzău atrage atenţia asupra măsurilor de siguranţă în şcoli și a accidentelor de circulaţie

IPJ atrage atenţia că, potrivit legii, unităţile şi instituţiile nu au obligativitatea asigurării pazei fizice la sediul acestora, în schimb la şcolile unde, prin analiza de risc, a fost stabilită de către evaluator şi măsura asigurării cu pază fizică, conducerea unităţii a încheiat contracte de prestări servicii de pază cu poliţia locală, firme de pază sau prin personalul propriu.

În prezent, la nivelul judeţului Buzău sunt efectuate verificări privind respectarea prevederilor privind respectarea măsurilor de siguranţă în şcoli.

Totodată, poliţiştii continuă campaniile de prevenire a accidentelor de circulaţie în rândul elevilor şi a infracţiunilor în mediul şcolar.

"În cursul anului şcolar 2025-2026, în zona unităţilor de învăţământ din Buzău s-au înregistrat două evenimente rutiere cu implicarea elevilor, în ambele situaţii aceştia având calitatea de pietoni. (...) În contextul debutului noului an şcolar, poliţiştii vor asigura prezenţa în zona unităţilor de învăţământ pentru fluidizarea şi dirijarea traficului rutier. Poliţiştii Biroului Siguranţa Şcolară vor relaţiona permanent cu directorii unităţilor de învăţământ, cadrele didactice responsabile cu gestionarea fenomenului de violenţă în şcoli şi consilierii educativi, în scopul actualizării evidenţei minorilor aflaţi în situaţii de risc sau vulnerabili, identificaţi la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ şi implicarea acestora în activităţi specifice, urmând a fi solicitată asistenţa psiho-pedagogică a acestora de la instituţia cu atribuţii - Centrul judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău. Din totalul infracţiunilor, din competenţa poliţiei, înregistrate în incinta/zona adiacentă şcolilor, 58% sunt loviri sau alte violenţe, urmate de infracţiuni contra patrimoniului (furturi) cu un procent de aproximativ 8%, restul fiind infracţiuni din alte categorii (ameninţare, portul sau folosirea fară drept de obiecte periculoase etc.)", informează sursa citată.

Peste 800 de activităţi preventive adresate elevilor. Un fenomen pe care poliţiştii îl au în atenţie este comportamentul de tip bullying

Pe parcursul anului precedent, poliţiştii au desfăşurat peste 800 de activităţi preventive adresate elevilor, întâlniri cu părinţii şi şedinţe de consiliere, acţiuni care vor continua în scopul îmbunătăţirii climatului de siguranţă şcolară. Un fenomen pe care poliţiştii îl au în atenţie este comportamentul de tip bullying care poate întruni elementele unor infracţiuni precum lovire sau alte violenţe, vătămare corporală, lipsirea de libertate în mod ilegal, ameninţarea, şantajul, furtul, hărţuirea, tâlhăria, abuzul de încredere, frauda informatică, distrugerea sau violarea vieţii private.

La nivel naţional sunt în desfăşurare o serie de campanii de prevenire în domeniul şcolar, între ele proiectul "Doar pentru că nu se plânge, nu înseamnă că nu mai are nevoie de tine", în scopul implicării părinţilor în prevenirea şi identificarea situaţiilor de risc din mediul şcolar, campania "Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieţi", pentru prevenirea accidentelor produse prin electrocutare în domeniul transporturilor feroviare, şi programul "Traficul de droguri nu e combinaţie", pentru prevenirea traficului de droguri în rândul minorilor şi tinerilor, conform Agerpres.

Siguranța elevilor în școli. MAI anunță măsurile pentru noul an școlar. Cătălin Predoiu: Adaptăm dispozitivele poliției și jandarmeriei

Ministerul Afacerilor Interne anunță că va adapta, pentru anul școlar 2026-2027, dispozitivele de siguranță din zona unităților de învățământ în funcție de riscurile și vulnerabilitățile identificate în fiecare comunitate. Măsurile vor viza prevenirea violenței, traficului de droguri, creșterea siguranței rutiere, protejarea elevilor și intervenția rapidă atunci când apar situații de urgență.

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a coordonat, miercuri, 2 septembrie, o ședință de lucru dedicată siguranței în unitățile de învățământ, în contextul în care au mai rămas doar câteva zile până la începerea noului an școlar 2026-2027, potrivit unui comunicat emis de Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Potrivit sursei citate, reprezentanții instituțiilor implicate în siguranța și protecția copiilor au analizat situația din anul școlar precedent și au stabilit principalele măsuri pentru noul an, cu accent pe prevenție, prezența structurilor operative în proximitatea școlilor și adaptarea intervențiilor la riscurile din fiecare comunitate.

Noile măsuri sunt anunțate în contextul în care în ultima vreme au fost raportate tot mai multe cazuri de violență în rândul minorilor, inclusiv pe timpul vacanței, unul dintre cele mai recente cazuri fiind cel al profesoarei bătute după ce a certat un băiat de 7 ani în excursie, la Predeal.

"În perspectiva începerii anului școlar 2026–2027, Ministerul Afacerilor Interne va adapta măsurile de siguranță școlară la riscurile identificate în fiecare comunitate, printr-o prezență mai vizibilă a structurilor operative în proximitatea școlilor, măsuri de prevenire a violenței și a traficului de droguri, creșterea siguranței rutiere, protejarea minorilor și consolidarea capacității de intervenție rapidă. Accentul va fi pus pe prevenire și pe cooperarea dintre instituțiile statului, școli, familii, organizații neguvernamentale și comunități, astfel încât riscurile să fie identificate din timp, iar intervenția să fie rapidă și coordonată", a transmis MAI.

Cine a participat la ședința de lucru privind siguranța în școli

La discuții a participat ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, precum și reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) și ai autorităților administrației publice, alături de conducerea Poliției Române, Jandarmeriei și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

"În cadrul activității, a fost analizată situația din anul școlar 2025–2026 și au fost identificate principalele riscuri pentru noul an școlar:

prevenirea violenței;

consumul și traficul de droguri;

siguranța rutieră în zona unităților de învățământ și transportul școlar;

victimizarea minorilor, inclusiv în mediul online;

riscurile privind securitatea la incendiu și situațiile de urgență.

a fost analizat și modul în care Planul Național de Combatere a Violenței Școlare (PNCVS) este pus în aplicare, cu accent pe cooperarea dintre școală, familie, autorități și instituțiile responsabile.

Principalele decizii: Cum vor acționa structurile MAI și instituțiile partenere în noul an școlar

Pentru anul școlar 2026–2027, structurile MAI și instituțiile partenere vor acționa pe cinci direcții:

Mai multă prezență în teren.

Structurile MAI vor adapta dispozitivele în funcție de vulnerabilitățile fiecărei zone, precum și de situația operativă. Datele din Registrul electronic de siguranță școlară vor fi folosite pentru identificarea vulnerabilităților și orientarea resurselor.

Prevenire și intervenție fermă în cazul drogurilor.

Va fi dezvoltat proiectul-pilot privind utilizarea echipelor canine în zona școlilor, în funcție de situația operativă. Structurile specializate vor interveni atunci când există indicii privind activități ilegale.

Siguranță rutieră.

Vor fi adaptate dispozitivele de poliție, în special în zonele cu risc, iar verificarea transportului școlar și instruirea conducătorilor auto vor continua.

Protejarea minorilor.

Vor fi intensificate măsurile de prevenire a disparițiilor, traficului de persoane, victimizării și criminalității online. Structurile Ministerului Afacerilor Interne vor continua și vor dezvolta programele de prevenire a criminalității derulate împreună cu elevii, profesorii, părinții și partenerii instituționali.

Mai multe campanii și proiecte care vor fi continuate și în noul an școlar

În noul an școlar vor continua campaniile și proiectele precum „Lecția de la MAI”, „Ora de sport la Dinamo”, „Puterea din tine – Joacă corect, trăiește curat!”, „Vocea ta e soluția!” și „Fii pregătit!”, precum și alte proiecte derulate împreună cu școlile, organizațiile neguvernamentale, structurile sportive și partenerii instituționali.

Obiectivul este ca prevenirea să ajungă direct la copii, într-un limbaj apropiat de ei și prin activități care îi implică.

Siguranță la incendii și pregătire pentru situații de urgență.

IGSU va continua controalele, informarea preventivă și exercițiile de alarmare și evacuare în unitățile de învățământ.

În paralel, instituțiile partenere vor continua măsurile de prevenire a violenței, protejare a sănătății copiilor și prevenire a consumului de droguri, în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel național și local", precizează MAI.

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