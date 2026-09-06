6 turişti străini, salvaţi de pe Transfăgăraşan. Li s-a făcut rău în drum spre Bâlea Lac

Foto Facebook Salvamont Argeş

Salvamontiştii din Argeş au reuşit să coboare în siguranţă de pe munte şase turişti străini. Aceştia voiau să ajungă la Bâlea Lac, dar li s-a făcut rău pe drum.

Turiştii plecaseră de la Cabana Negoiu spre Bâlea, însă pe drum au acuzat stări de ameţeală, dar şi vomă, aşa că au apelat la salvamontişti pentru ajutor.

Salvamont Argeş a intervenit "pe traseul Cruce Albastră, Lacul Călțun – Tunelul Transfăgărășan, pentru acordarea primului ajutor și evacuarea unui grup format din 6 cetățeni străini.

Persoanele au plecat sâmbătă dimineață de la Cabana Negoiu, cu intenția de a ajunge la Bâlea, și se află într-o stare avansată de epuizare, prezentând amețeli și stare de vomă.

La intervenție a participat echipa Salvamont Argeș aflată în serviciul de tură operativă la Refugiul Capra, iar echipa suport era pregătită să facă deplasarea în zonă dacă situația o va impune.

Reamintim turiștilor că traseele montane din zona Făgărașului sunt solicitante și necesită o bună condiție fizică, echipament adecvat și o planificare realistă a timpului de parcurgere", a transmis Salvamont Argeş pe Facebook.

După mai multe ore, salvamontiştii au reuşit să îi aducă pe turişti în zona tunelului de pe Transfăgărăşan, de la Bâlea Lac.

Din cauza stării de oboseală, dar şi din cauza neinformării suficiente, turiştii au încercat o coborâre prin jnepeniş, motiv pentru care salvatorii au depus un efort considerabil pentru a-i recupera şi a-i readuce pe traseul marcat.

Deplasarea alături de salvatori a avut loc pe întuneric, iar grupul a fost monitorizat pas cu pas pentru a preveni accidentările sau câderile în prăpastie, scrie argeş-ştiri.ro.

27 de intervenţii în doar 24 de ore pe munte

Salvamontiştii din România au răspuns la 27 de apeluri de urgenţă în ultimele 24 de ore. Cele mai multe, 6, au fost repartizate celor de la Salvamont Argeş.

"În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 27 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:

6 apeluri pentru Salvamont Argeș,

3 apeluri pentru Salvamont Zărnești,

2 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov,

2 apeluri pentru Salvamont Cluj,

2 apeluri pentru Salvamont Maramureș,

2 apeluri pentru Salvamont Prahova,

2 apeluri pentru Salvamont Sibiu,

1 apel pentru Salvamont Alba

2 apeluri pentru Județul Caraș Severin,

2 apeluri pentru Județul Hunedoara,

2 apeluri pentru Județul Vrancea,

1 apel pentru Județul Bacău", transmite Salvamont România.

44 de persoane au reuşit să salveze cei de la Salvamont în aceste intervenţii. Patru persoane au fost predate serviciului de Ambulanța SAJ, SMURD sau SALVAMONT pentru transport la spital. O persoană a fost salvată cu ajutorul elicopterului SMURD.

"S-au primit și 42 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.

Pe munte nu ești niciodată singur. Salvamont România este singurul serviciu de salvare montană abilitat legal să acorde primul ajutor și să intervină pentru salvarea persoanelor aflate în dificultate.

Suntem prietenii celor care iubesc muntele și vom rămâne întotdeauna partenerul de nădejde al celor care au nevoie de ajutor, speranță și siguranță. Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte!", se mai arată în mesajul Salvamont România.