Modificarea hărții lumii, votată de ONU. Franța a anunțat deja că renunță oficial la proiecția Mercator

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Adunarea Generală a ONU a votat să modifice harta lumii. Franța a anunțat deja că renunță oficial la proiecția Mercator, una dintre cele mai folosite hărți ale lumii, și trece la o variantă care păstrează mai bine proporțiile reale ale continentelor.

Organizația Națiunilor Unite a votat pentru adoptarea unei rezoluții prin care lumea să elimine oficial harta tradițională Mercator a globului în favoarea uneia care să afișeze mai precis dimensiunea Africii, scrie The Guardian.

Franța anunțase, vineri, 4 septembrie, înaintea votului, că renunță oficial la proiecția Mercator, una dintre cele mai folosite hărți ale lumii, și trece la o variantă care păstrează mai bine proporțiile reale ale continentelor.

Ulterior, la reuniunea de la sediul ONU din New York, 164 de țări au votat în favoarea rezoluției care prevede retragerea hărții Mercator, folosită încă din secolul al XVI-lea, în favoarea uneia bazate pe designul Equal Earth, mai precis, din 2018. Statele Unite al Americii s-au opus, iar alte șase state s-au abținut de la vot. Reprezentantul american a susținut că inițiativa este "inutilă".

Cum vor arăta noile hărți ale lumii

Pe noile hărți, Franța, Statele Unite și Rusia vor apărea vizibil mai mici decât pe hărțile clasice, în timp ce Africa, America Latină și Asia de Sud vor fi reprezentate mai aproape de dimensiunile lor reale.

Rezoluțiile ONU nu sunt obligatorii, așadar țările și instituțiile nu vor fi obligate să utilizeze doar noua proiecție și nici nu li se va interzice utilizarea celei vechi. Cu toate acestea, se așteaptă ca rezultatul să ducă la o actualizare a programelor școlare și a tehnologiei de zi cu zi.

De ce Africa apare mult mai mică pe hărțile Mercator

Togo, care a condus o campanie pentru această rezoluție în numele Uniunii Africane, spune că modul în care lumea a fost reprezentată timp de secole a influențat felul în care oamenii percep dimensiunea și importanța diferitelor regiuni.

În textul rezoluției se arată că distorsiunile cartografice, în special cele produse de proiecția Mercator, au avut efecte de durată în educație, cultură, geopolitică și economie și au contribuit la "reducerea drastică" a dimensiunii percepute a Africii și a altor regiuni ale lumii în imaginarul colectiv global.

Vorbind înainte de adoptarea rezoluției, Robert Dussey, ministrul Afacerilor Externe al Togo, a declarat: "Această discuție nu este o discuție politică, ci o discuție științifică, deoarece există dovezi științifice, așa că trebuie să acceptăm cu toții realitatea".

Cine a creat harta Mercator

Harta Mercator a fost creată în 1569 de cartograful flamand Gerardus Mercator. Scopul ei inițial era foarte practic: să-i ajute pe marinari să navigheze mai ușor.

Problema este că metoda folosită pentru a transforma un glob într-o suprafață plană mărește puternic zonele apropiate de poli și micșorează vizual regiunile din apropierea Ecuatorului. De exemplu, harta Mercator prezintă Africa ca având dimensiuni similare cu Groenlanda, dar în realitate Africa este de circa 14 ori mai mare decât Groenlanda.

Acum câțiva ani, o publicație internațională aratase și cum s-ar schimba dimensiunea României dacă ar fi plasată la cercul polar de Nord.

"Ai putea încadra Statele Unite, China, India, Japonia, Mexic și o mare parte din Europa în Africa și tot ar mai fi teritoriu liber", se arată într-o petiție de pe Change.org pentru campania CorrectTheMap, care are peste 11.000 de semnături.

Uniunea Africană a susținut oficial campania în august 2025 și a cerut apoi statului Togo să promoveze schimbarea la ONU.

Și Noua Zeelandă a criticat harta Mercator

Noua Zeelandă a contestat, de asemenea, harta Mercator, printr-o reclamă turistică din 2018 – în care apărea prim-ministrul de atunci, Jacinda Ardern – glumind că "Noua Zeelandă dispare de pe hărțile lumii" din cauza poziției sale în colțul din dreapta jos, scrie CNN.

Harta "Equal Earth" abordează această problemă, fiind disponibilă în diverse variante, inclusiv una care plasează Oceania în centrul hărții, în locul orașului Greenwich din Londra. Greenwich a fost folosit de mult timp ca standard pentru ora mondială și ca referință geografică globală.

Platformele de hărți digitale, precum Google Maps, utilizează în prezent o versiune a proiecției Mercator, iar rezoluția votată acum de ONU îndeamnă platformele tehnologice să adopte proiecția mai precisă.

Ministrul francez de Externe: Vom abandona proiecția Mercator

Vineri, 4 septembrie, înainte de vot, ministrul francez de Externe a vorbit în sprijinul rezoluției.

"Vom abandona proiecția Mercator în favoarea unor reprezentări cartografice adaptate utilizărilor specifice, mai fidele suprafețelor reale și în conformitate cu recomandările cartografilor și oamenilor de știință”, a declarat Jean-Noël Barrot în timpul unui discurs la Universitatea Sorbona din Paris, o mișcare văzută ca parte a eforturilor Franței de a spori bunăvoința între fostele sale colonii.

Franța va folosi acum proiecția Eckert IV, care este apropiată de proiecția Equal Earth recomandată în rezoluție.

Criticii vorbesc despre "colonialism cartografic"

De-a lungul timpului, numeroși istorici și geografi au criticat proiecția Mercator. Unii activiști au ajuns să folosească expresia "colonialism cartografic", argumentând că harta a amplificat vizual puterea statelor din emisfera nordică și a redus importanța regiunilor din sud.

Potrivit acestei teorii, o Africă reprezentată constant mai mică decât este în realitate poate influența, chiar și subtil, felul în care continentul este perceput în educație, politică, economie sau relațiile internaționale.

Unul dintre cei mai importanți critici ai proiecției Mercator a fost Arno Peters, un istoric german. În anul 1973, el a popularizat o hartă bazată pe proiecția Gall–Peters, care păstra suprafețele continentelor în proporții mai apropiate de realitate și care a fost folosită ulterior ca alternativă la Mercator.

Ce se va întâmpla după adoptarea rezoluției

Campania CorrectTheMap din Togo a promovat însă utilizarea designului Equal Earth din 2018, dezvoltat de o echipă internațională de cartografi. Susținătorii ei spun că acesta va ajuta la schimbarea percepțiilor despre Africa și va schimba imaginea acesteia în lume. Unii analiști sunt de acord cu această idee.

"Adoptarea unei hărți cu suprafețe egale ar oferi o bază mai precisă pentru educație și înțelegere publică, semnalând în același timp că importanța demografică, economică și geopolitică a Africii nu ar trebui să mai fie privită prin convenții moștenite și distorsionate", a spus JJ Enoch, specialist în riscuri geopolitice la JS Held, Londra.

Guvernul din Togo planifică un eveniment pentru începutul anului viitor, la Lomé, o reuniune la care ar urma să participe UNESCO, Uniunea Africană și companii de tehnologie, inclusiv reprezentanți ai Google Maps, pentru a discuta cum ar putea fi pusă în practică rezoluția.