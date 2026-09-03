Titus Corlățean cere Suediei răspunsuri în cazul fetelor Samson. Imagini revoltătoare cu intervențiile serviciilor sociale VIDEO

Fetițele Samson, preluate de asistenții sociali din Suedia. sursă foto Titus Corlățean/Facebook

Titus Corlățean pune din nou sub semnul întrebării modul în care Suedia gestionează cazul surorilor Sara și Tiana Samson, aflate de ani de zile în grija serviciilor sociale suedeze. Acesta cere autorităților de la Stockholm să ofere răspunsuri și să facă demersurile necesare pentru repatrierea celor două fete în România.

Senatorul Titus Corlățean trage noi semnale de alarmă în cazul celor două minore românce, Sara și Tiana Samson, aflate de mai mulți ani în custodia autorităților suedeze, după ce au fost preluate de serviciile sociale din Suedia.

Parlamentarul acuză că nu există niciun progres în ceea ce privește situația fetelor și critică modul în care autoritățile din Suedia gestionează relația cu statul român.

„Pentru că nu există nici cel mai mic progres în cazul celor două fete ale părinților români, Daniel și Bianca Samson, luate samavolnic de autoritățile sociale suedeze, iar Guvernul suedez, începând cu MAE Suedez, Autoritatea Centrală Suedeză în materie, continuă să ducă de nas statul român, inclusiv prin așa-zise consultări bilaterale, în care prezintă același narativ autist, va trebui să începem din nou să spunem lucrurilor pe nume. Și avem ce spune. Dur și apăsat!”, a scris senatorul.

Imaginile revoltătoare cu acțiunile asistenților sociali, în Suedia

Într-o serie de mesaje publicate pe pagina sa de Facebook, Titus Corlățean a împărtășit cum acționează Asistența Socială din Suedia, imagini cu un puternic impact emoțional.

„Ca să întelegeți cu ce ne luptăm, vă prezint mai întâi o mostră din multele sute similare distribuite în mediul virtual de părinții din Suedia abuzați de serviciile sociale suedeze. Părinți neputinciosi, care nu se pot opune, s-au resemnat în fața unui sistem odios și care, atunci când li se iau copiii de acasă cu forța, nu fac decât să filmeze scena dramatică și să o posteze. Forma lor minimă de rezistență”, a punctat el.

Acesta a publicat videoclipuri care arată modul în care serviciile sociale suedeze intervin:

Suedia cere „cooperare”. Titus Corlățean cere răspunsuri în cazul fetelor Samson: „Ne interesează să fie trimise în sfârșit acasă la părinți, în România”

Senatorul susține că România nu ar trebui să ofere Suediei „cooperare rapidă și eficientă” în alte dosare, în lipsa unei reciprocități din partea autorităților de la Stockholm în cazul familiei Samson. El a dezvăluit, în exclusivitate pentru DCNews, cum încearcă autoritățile suedeze să le schimbe identitatea fetelor.

În cazul familiei Samson, disputa dintre România și Suedia capătă însă o nouă dimensiune pe fondul unei alte spețe judiciare. După ce Poliția Română a reținut un cetățean suedez căutat de autoritățile din Suedia, Stockholmul a solicitat extrădarea acestuia, iar premierul suedez a vorbit despre necesitatea unei „cooperări rapide și eficiente” din partea României.

În acest caz, mesajul lui Titus Corlățean este ca această cooperare să fie reciprocă.

„Prim-ministrul Suediei exprimă asteptarea unei 'cooperări rapide și eficiente' din partea României. Ca de obicei. Așa s-au obișnuit.. Întreb însă public decidenții Guvernului demis de la București, după ce institutiile statului român l-au capturat pe infractorul suedez, pe care autoritățile de la Stockholm îl vor rapid trimis în Suedia înapoi. Unde este 'cooperarea rapida si eficientă' din partea Suediei în cazul fetelor Sara și Tiana răpite samavolnic și abuzate de agenții Asistenței sociale suedeze??

Toată simularea cooperării de aproape 4 (PATRU!!!) ani din partea instituțiilor suedeze ascunde multă AROGANȚĂ în modul în care e tratată România! Nu ne ajută zâmbetul pe buze în fotografiile postate de Ambasada Suediei de la București! Ne interesează ca fetele să fie trimise în sfârșit acasă la părinți, în România, acolo unde le este locul! Și ne interesează ca Guvernul Suediei să facă o anchetă serioasă asupra infractoarelor din Asistența Socială, care le abuzează pe fete!”, se arată în mesajul lui Titus Corlățean.

Pentru repatrierea fetițelor Samson în România au făcut apel, în ultimele luni, atât Patriarhia Română, care și-a exprimat îngrijorarea față de situația familiei, cât și europarlamentara Georgiana Teodorescu, care a criticat lipsa implicării guvernanților în acest caz.