Robert Cazanciuc, apel către Regatul Suediei. Declarație pentru susținerea repatrierii surorilor Sara și Tiana Samson

Senatorul PSD, Robert Cazanciuc, face un apel către Regatul Suediei, în vederea repatrierii surorilor Sara și Tiana Samson în scopul reunificării familiei acestora.

Acestea sunt mâinile unor părinți sfâșiați de dorul după copiii lor, de durerea prin care trec de 3 ani în care se luptă să își recupereze copiii răpiți de un sistem care ignoră orice normă de drept internațional și orice convenție internațională în materia drepturilor copilului.

În timp ce Daniel și Bianca Samson se roagă lui Dumnezeu, după ce au epuizat toate căile legale, să-și strângă din nou în brațe copiii, Sara și Tiana strigă după ajutor și după mama și tatăl lor. Scrisorile lor, episoadele de depresie adâncă și lacrimile lor deznădăjduite ne obligă să nu tăcem.

Statul român cere Regatului Suediei să le dea copiii înapoi! O decizie birocratică nu poate anula dreptul divin și natural de a crește în propria familie.

Astăzi, Senatul României a adoptat, în atenția Regatului Suediei, o declarație pentru susținerea repatrierii surorilor Sara și Tiana Samson, în scopul reunificării familiei lor, în acord cu prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului și cu alte documente juridice internaționale în materie.

Felicitări lui Titus Corlățean pentru bătălia pe care o duce de câțiva ani pentru reunirea familiilor separate de ideologii care propovăduiesc o formă de proprietate a statului asupra copilului.