Gabriela Firea le cere explicații lui Ilie Bolojan și Oanei Țoiu: Suspendarea fondurilor UE pentru România, „trădare de țară”

Foto: Parlamentul European

Gabriela Firea, europarlamentar social democrat, critică modul în care reprezentanți din PNL și USR încearcă să facă lobby pentru „pedepsirea“ României și privarea de fonduri europene, ca urmare a nerespectării statului de drept.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, joi, europarlamentarul social-democrat Gabriela Firea precizează că „solicitarea de suspendare a fondurilor europene poate fi ușor încadrată la trădare de țară!“. Ea precizează că este o diferență majoră între un discurs politic și o „solicitare oficială ca țara ta să fie pedepsită“.

„Premierul demis și ministrul de Externe trebuie să vină, urgent, cu explicații publice. Dacă și-au folosit funcțiile pentru a-i cere unui comisar european să ne oprească fondurile europene au acționat împotriva intereselor României și au pus în pericol economia țării. Se pare că nu a fost suficientă scrisoarea către Ursula von der Leyen, semnată de liderii familiilor politice europene ale USR și PNL.

Ca să eliminăm orice dubiu, Valerie Hayer și Manfred Weber - liderii grupurilor politice Renew și PPE, din care fac parte USR și PNL - nu ar fi trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene dacă nu erau intoxicați de eurodeputații români USR și PNL. Și nici dacă nu exista acordul președinților români ale celor două partide, doar pentru că se țin cu dinții de scaune.

Exista tot felul de mecanisme prin care Comisia Europeană poate verifica dacă România a respectat statul de drept prin legile și reformele adoptate în PNRR. Comisia face asta din oficiu și nu trebuie să-i solicite nimeni. E chiar o bilă neagră la adresa țării și ne poate afecta pe termen lung mai mult decât ne imaginăm“, precizează Gabriela Firea pe Facebook.

Gabriela Firea (PSD): Tribuna politică de la Bruxelles trebuie folosită pentru binele țării

De asemenea, Gabriela Firea face referire și la inițiativa susținută de Renew Europe prin care s-a încercat introducerea la vot în Parlamentul European a unei rezoluții „de condamnare a încălcării statului de drept de către România“. Despre această inițiativă a vorbit prima dată europarlamentarul Georgiana Teodorescu.

„În calitate de membru al Parlamentului European, NU voi fi vreodată de acord cu demersuri împotriva țării mele. Sunt sigură că la fel vor face toți colegii mei social-democrați, dar și toți eurodeputații români care înțeleg să facă diferența între un discurs politic și acțiuni împotriva suveranității României.

Tribuna politică de la Bruxelles trebuie folosită pentru binele țării, nu doar pentru a expune ce e rău și pentru a spăla rufele politice. Sigur, nu trebuie să ascundem gunoiul sub preș, dar nici să ne ducem acolo pentru a cere pedepse doar pentru că acasă nu ies calculele și negocierile politice.

Ne-am căciulit suficient la Bruxelles, ca și cum acolo ar fi șefii noștri, nu parteneri în marea construcție europeană. Astfel de acțiuni făcute de USR și PNL mai adaugă procente electorale opoziției și celor care au crescut politic spunând zilnic că România e condusă din afara țării“, a scris Gabriela Firea.

Potrivit unor surse, Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, și premierul demis Ilie Bolojan ar fi avut o discuție telefonică, luni, cu Michael McGrath, comisarul european pentru Justiție, în cadrul căreia i-au cerut să facă verificări în ceea ce privește „amendamentul Fritz” din Legea ANI.

De asemenea, i-ar fi cerut să analizeze dacă este cazul să nu aloce suma din PNRR de 770 de milioane de euro pentru îndeplinirea acestui jalon.