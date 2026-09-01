Nicușor Dan, față în față cu ambasadorii din România. Update: Președintele, dezamăgit de activitatea Ministerului de Extenr / video

Nicușor Dan / Agerpres

Președintele Nicușor Dan i-a primit marți dimineață, la Palatul Cotroceni, pe șefii misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare și pe directorii Institutelor Culturale Românești. Întâlnirea are loc cu ocazia deschiderii Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

Nicușor Dan, președintele României, i-a primit, marți dimineață, la ora 09:00 pe șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și directorii Institutelor culturale românești cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române

Palatul Cotroceni.

Ulterior întâlnirii cu reprezentanții misiunilor diplomatice, președintele României se va deplasa la Catedrala Națională din București, unde va participa în premieră la deschiderea Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO).

În cadrul discursului susținut la Palatul Cotroceni, președintele și-a exprimat dorința ca viitorul Guvern să rezolve sincopele din Ministerul Afacerilor Externe.

„Sper ca în relația cu viitorul Guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul Afacerilor Externe. Exsită chestiuni logistice importante, amânate și pe partea de finanțare, și pe partea de serii administrative ale României în afară, iar politic externă este o zonă asupra căreia trebuie să ne concentrăm. Sper că vom avea niște progrese în cursul anului care urmează“, a transmis Nicușor Dan la finalul discursului.