România, blocată de frica anticipatelor? AUR vrea modificarea Constituției: Trebuie să există o limită de timp

George Simion, președintele AUR. Sursa foto: Agerpres

AUR propune modificarea Constituției, în contextul în care țara se află în blocaj guvernamental, în timp ce președintele Nicușor Dan așteaptă de la partide o propunere de premier care să obținută voturile majorității parlamentare.

AUR propune modificarea Constituției în contextul în care România nu are, de patru luni, un Guvern stabil, ci unul interimar, iar președintele nu pare a avea o soluție pentru a debloca situația.

AUR vrea termen pentru președinte în desemnarea premierului

”AUR propune modificarea Constituţiei pentru ca România să nu mai poată fi ţinută luni întregi fără un Guvern cu puteri depline

Alianţa pentru Unirea Românilor a decis, în cadrul Consiliului Naţional de Conducere reunit în judeţul Mehedinţi, promovarea în perioada următoare a unui proiect de modificare a Constituţiei României care să introducă termene clare pentru soluţionarea crizelor guvernamentale şi să împiedice repetarea situaţiei în care se află astăzi România.

117 zile fără un Guvern cu puteri depline, de blocaj politic reprezintă o situaţie în care România nu poate depinde la nesfârşit de calculele unui singur om. Actuala criză a scos la iveală o vulnerabilitate majoră a mecanismelor constituţionale. Nicuşor Dan refuză să facă o nouă nominalizare de prim-ministru pentru că o eventuală succesiune de învestiri eşuate ar putea deschide drumul către alegeri anticipate.

Frica reală este una politică, mai exact frica de votul românilor şi de posibilitatea ca AUR să câştige alegerile anticipate. Un preşedinte nu poate ţine o ţară blocată doar pentru că nu îi convine rezultatul pe care l-ar putea produce întoarcerea la urne” subliniază AUR, într-un comunicat de presă, după Consiliul Național de Conducere.

”Trebuie să existe o limită de timp”

”Din acest motiv, AUR va propune introducerea în Constituţie a unui termen maxim în care preşedintele să fie obligat să desemneze un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în caz contrar mandatul acestuia urmând a înceta de drept.

Dacă preşedintele are atribuţia constituţională de a desemna candidatul pentru funcţia de prim-ministru, trebuie să existe şi o limită de timp în care această atribuţie să fie exercitată” mai transmite sursa citată.

Dar AUR mai vine cu o propunere, respectiv dizolvarea Parlamentului, de drept, într-un anumit termen.

”Totodată, AUR va susţine şi o altă modificare a Constituţiei României în sensul dizolvării de drept a Parlamentului dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.

Constituţia trebuie să ofere soluţii atunci când instituţiile şi reprezentanţii statului nu mai sunt capabili să le producă. România nu poate rămâne luni întregi cu un Guvern demis, în timp ce preşedintele calculează ce premier îi convine, ce majoritate poate construi şi cum poate evita alegerile anticipate.

Dacă actuala Constituţie permite unui preşedinte să prelungească o asemenea situaţie timp de 117 zile, atunci această vulnerabilitate trebuie corectată. Nicio persoană şi nicio instituţie nu trebuie să poată lua România ostatică politic.

AUR susţine termene constituţionale clare, responsabilitate pentru fiecare autoritate şi revenirea la vot atunci când politicienii nu mai sunt capabili să formeze o majoritate” conchide sursa citată.