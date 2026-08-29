Rafila, la inaugurarea Centrului de Neurochirurgie și Patologie Neurovasculară din Cluj: „Finanțat prin PNRR, esențial pentru Transilvania și România”

Alexandru Rafila, la inaugurarea Centrului de Neurochirurgie și Patologie Neurovasculară din Cluj - Foto Facebook Alexandru Rafila

Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, a fost prezent la inaugurarea Centrului de Neurochirurgie și Patologie Neurovasculară din Cluj, finanțat din fonduri din PNRR.

Președintele Comisiei pentru Sănătate și familie din Camera Deputaților, Alexandru Rafila, dar și fost ministru al Sănătății, a fost prezent, sâmbătă, la inaugurarea Centrului de Neurochirurgie și Patologie Neurovasculară din Cluj, finanțat din fonduri din PNRR.

Rafila: ”Proiect spitalicesc esențial pentru Transilvania și România, finalizat!”

”Proiect spitalicesc finanțat din fonduri europene, prin PNRR, esențial pentru Transilvania și România, finalizat!



Un proiect important pentru sănătatea românească, pentru care am semnat contractul de finanțare în martie 2023, ca ministru al Sănătății, a fost inaugurat astăzi la Cluj-Napoca: Centrul de Neurochirurgie și Patologie Neurovasculară. Finanțarea totală este de 240 de milioane de lei.



Dincolo de datele tehnice impresionante: 8.675 mp suprafață construită ,105 paturi, șase săli de operație și o sală hibrid, un compartiment pentru chirurgie pediatrică, spații pentru imagistică și recuperare, un amfiteatru pentru cursuri de aproximativ 120 de locuri, vorbim despre un proiect care poate schimba semnificativ capacitatea de tratare a cazurilor complexe de neurochirurgie și, în special, a patologiei neurovasculare și a accidentului vascular cerebral.



Un spital nu se construiește printr-o singură semnătură. În spatele unei investiții de o asemenea anvergură stau echipele Ministerului Sănătății, ale autorităților locale și ale Spitalului Județean de Urgență Cluj-Napoca, medicii și specialiștii care definesc nevoile medicale, proiectanții, constructorii, furnizorii de echipamente și, nu în ultimul rând, oamenii care au avut capacitatea și determinarea de a duce proiectul până la capăt.



Îi mulțumesc profesorului Ștefan Florian pentru contribuția deosebită în realizarea proiectului pe care l-a imaginat în urmă cu 20 de ani! Este un proiect benefic atât pentru pacienți, cât și pentru tinerii specialiști în neurochirurgie, neurologie, radiologie intervențională și ATI! Fără implicare, competență și perseverență la nivel local, un proiect poate rămâne doar pe hârtie. Meritul este al tuturor celor care au contribuit, în momente diferite, la transformarea unui proiect într-o infrastructură medicală reală, funcțională și modernă”, a scris Alexandru Rafila, pe o rețea socială.

Strategia Națională pentru Bolile Cerebro-Vasculare, lansată de Rafila, acum 3 ani, tot la Cluj-Napoca

În continuare, Alexandru Rafila spune că, acum 3 ani, a lansat la Cluj Strategia Națională pentru Bolile Cerebro-Vasculare, care are acum un centru de referință pentru dezvoltarea unei rețele ce va acorda asistență înalt specializată pacienților cu AVC și alte patologii neurologice.



”Coincidență face ca, în urmă cu trei ani, tot la Cluj-Napoca, să fi lansat Strategia Națională pentru Bolile Cerebro-Vasculare, care are acum un centru de referință pentru dezvoltarea unei rețele ce va acorda asistență înalt specializată pacienților cu AVC și alte patologii neurologice!

România construiește spitale: 8 finalizate prin PNRR, alte 9 începute prin PNRR și terminate prin Programul Operațional Sănătate, 3 spitale regionale de urgență — la Cluj-Napoca, Craiova și Iași — și 3 centre pentru marii arși — la Timișoara, Târgu Mureș și București!



Trebuie să flexibilizăm legislația pentru viitor, astfel încât să putem folosi cât mai eficient banii europeni! Acum, adesea, procedurile administrative durează mai mult decât construcția propriu-zisă. Dezvoltarea României este legată în mod clar de o astfel de schimbare.



Mulțumesc colaboratorilor mei din cadrul Ministerului Sănătății, care au făcut posibilă realizarea acestor proiecte, precum și domnului ministru Cseke Attila, pentru că a asigurat continuitatea și modificările legislative necesare bunei desfășurări și finalizării proiectelor PNRR din domeniul sanitar”, a mai transmis Alexandru Rafila.

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