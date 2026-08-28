Nicuşor Dan a promulgat Legea Integrităţii. Dominic Fritz îşi va pierde mandatul de primar

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea integrităţii, conform căreia Dominic Fritz îşi va pierde mandatul de primar al Timişoarei, după ce a fost găsit în conflict de interese.

"Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale.

Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare.

Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern.

Cer Parlamentului ca, în sesiunea de toamnă, să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi.

Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate și trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni și interpretări", a transmis preşedintele Nicuşor Dan.

Legea merge acum la Monitorul Oficial pentru publicare şi va intra în vigoare la 3 zile după acest pas. Conform noii legi, pierderea mandatului lui Dominic Fritz va avea loc la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Amintim că PPE şi Renew Europe, prin liderii lor europeni, au transmis Comisiei Europene o scrisoare prin care cer suspendarea fondurilor PNRR României din cauza acestei legi.

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"De ce sa îmi dau demisia? Am fost ales de oamenii din Timișoara”, a declarat Dominic Fritz, pe Aeroportul Otopeni, acum două zile, după ce a fost întrebat dacă va demisiona din funcţia de primar al Timişoarei.

Dominic Fritz a anunţat acum două săptămâni că merge la CEDO

Pe 17 august, Dominic Fritz anunţa că, dacă legea va fi promulgată şi, astfel, îşi va pierde mandatul, va merge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

"În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat.

Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaților de a scăpa de mine îi face să acționeze disperat până într-acolo încât demolează bazele democrației. Un stat de drept care există doar atunci când PSD își dorește, nu mai este stat de drept.

Art. 15 din Constituție “legea dispune numai pentru viitor” a fost suspendat azi pentru mine. Mâine poate fi suspendat pentru oricine. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut, croite pe numele unui adversar politic, iar CCR-ul controlat politic le va parafa.

În fața Comisiei Europene, PSD va trebui să explice cum o lege-jalon de 770 de milioane de euro a fost transformată într-o armă împotriva unui primar ales de două ori. În fața investitorilor, va fi mai greu de explicat de ce să creeze locuri de muncă la noi dacă tot statul e la cheremul unui singur partid corupt.

Ziua de azi spulberă orice iluzie că există un PSD “curat, pro-european” cu care s-ar putea coabita. PSD vrea puterea totală în stat, pentru că doar așa poate fura nestingherit. Din păcate, au reușit să controleze instituții precum ANI, părți din justiție și din televiziuni și chiar Curtea Constituțională. Ce nu poate controla PSD sunt milioanele de români corecți care s-au săturat de prețuri crescute doar ca să li se umple lor cutiile de pantofi.

Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Kiseleff. Nu mă voi lupta pentru mine, ci pentru votul liber dat de timișoreni.

PS: Vă amintesc că “fapta” mea a fost să semnez o dublură a unui referat deja semnat de fostul primar, în a doua zi de primărie în 2020, pentru un PUZ elaborat în integralitate înainte să ajung primar. Ca să vă dați seama de perversitatea cu care au acționat: după noua lege, actele normative, adică cele destinate tuturor, cum e un PUZ, nu mai pot fi încadrate la conflict de interese. Deci ANI, dacă ar analiza azi semnătura mea din 2020, n-ar mai putea nici cu cea mai răutăcioasă și abuzivă interpretare să constate un conflict de interese. O lege care elimină fapta în viitor dar inventează o nouă sancțiune pentru cei care presupus au comis-o în trecut: bine ați venit în dictatura PSD", a scris pe 17 august Dominic Fritz.

Nu e singura lege promulgată de Nicuşor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat vineri, 28 august 2026, o serie de legi care trebuie să intre în vigoare până la 31 august 2026, când este termenul-limită pentru îndeplinirea tuturor jaloanelor și țintelor prevăzute în PNRR și pentru implementarea reformelor și investițiilor finanțate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, transmite Administraţia Prezidenţială.

"Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituționalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2025 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 534/2026);

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 237/2023 privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei și transporturilor, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 538/2026);

Decret pentru promulgarea Legii privind închiderea operațională și financiară a Planului Național de Redresare și Reziliență (PL-x 539/2026);

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Strategiei naționale și a Planului de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030 (PL-x 532/2026).

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2025 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică în perioada 1 aprilie 2025 - 30 iunie 2025, respectiv măsurile aplicabile clienților finali din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2025 - 31 martie 2026, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei (PL-x 535/2026);

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 208 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, pentru prorogarea unor termene şi pentru abrogarea art. LIX din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 483/2026).

Banii din PNRR înseamnă, pentru țara noastră, dezvoltare, modernizare și progres. Cele mai mari investiții din PNRR au mers către îmbunătățirea infrastructurii rutiere și feroviare, reabilitarea energetică a clădirilor, construcția sau echiparea unităților medicale și facilitatea finanțării pentru companii", se mai arată în comunicat.

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